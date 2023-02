La puntata in onda domenica 12 febbraio 2023 è l’ultima della seconda stagione, ora in tanti si chiedono se Lolita Lobosco 3 si farà.

Anche la seconda stagione è ormai andata agli archivi: quella in onda su Rai 1 domenica 12 febbraio 2023 è infatti l’ultima puntata di Lolita Lobosco 2. Ora, come sempre quando una fiction ha successo ed è molto amata dal pubblico, in tanti si stanno domandando se Le indagini di Lolita Lobosco 3 si farà oppure no. Vediamo allora tutto quello che sappiamo a riguardo.

Le indagini di Lolita Lobosco 3 si farà?

Rispondiamo subito alla domanda che in tanti si stanno ponendo e diamo una buona notizia: sì, Le indagini di Lolita Lobosco 3 ci sarà. La storia con protagonista il vicequestore di Bari interpretato da Luisa Ranieri non è ancora terminata. E’ stata la stessa attrice protagonista della fiction a confermalo, spiegando anche che li autori sono già al lavoro per scrivere la sceneggiatura dei nuovi episodi della serie TV di Rai 1.

Luisa Ranieri

Il materiale da cui trarre ispirazione per le nuove storie di Le indagini di Lolita Lobosco 3 non manca di certo: la fiction, infatti, è liberamente ispirata all’omonima serie di romanzi scritti da Gabriella Genisi, che negli ha fornito ai lettori tante storie della protagonista che saranno portate in scena anche nel corso della terza stagione.

Quando esce Le indagini di Lolita Lobosco 3?

Ma quando esce Le indagini di Lolita Lobosco 3? E’ ancora troppo presto per rispondere a questa domanda, anche se è facile ipotizzare che la fiction non la rivedremo prima del 2025: la prima stagione è andata in onda nel 2021, la seconda a distanza di due anni esatti tra gennaio e febbraio nel 2023, si può quindi immaginare che la terza arrivi nella prima parte del 2025.

