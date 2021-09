Famiglia all’improvviso: le location del film con protagonista Omar Sy che ha commosso e emozionato milioni di spettatori.

Un ragazzo che spende la sua vita nel sud della Francia tra uscite con gli amici, avventure amorose e divertimenti vari la cui quotidianità viene improvvisamente stravolta quando una sua ex si presenta con una bambina, che gli lascia in custodia, che sostiene essere sua figlia. E’ questa, in poche righe, la trama di Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse, film de 2016 diretto da Hugo Gelin che ha avuto un grande successo e ha saputo allo stesso tempo divertire e commuovere milioni di spettatori. Vediamo ora quali sono le location del film.

Famiglia all’improvviso: le location del film

Famiglia all’improvviso è stato girato principalmente a Londra, città nella quale è ambientata anche gran parte della storia. E’ qui infatti che il protagonista, Samuel, si trasferisce insieme alla figlia Gloria.

Londra

“Londra è una città straordinaria, che offre una grande varietà di scenari e che non è particolarmente presente nel cinema francese. L’idea che il contrasto tra il personaggio di Omar Sy e il mondo nel quale è immerso derivasse dalla differenza tra la Costa Azzurra e la capitale inglese mi è subito piaciuta” ha spiegato il regista Hugo Gelin, parlando delle location di Famiglia all’improvviso.

Tra le location del film si può riconoscere la metropolitana di Charing Cross. E poi ancora i pub The Old Queen’s Head e The Kings di Essex Rd.

“Abbiamo girato soprattutto a Shoreditch un quartiere molto vivace e ‘arty’ dell’East End. Quando l’ho scoperto, ho pensato di poter mostrare una Londra un po’ meno scontata ma molto interessante sul piano visivo, con palazzi magnifici, caminetti, la street art. Volevo che i miei protagonisti fossero immersi in una giungla urbana piena di vita. Si tratta dunque di una Londra abitata da gente improbabile, induisti, skaters con la barba, ecc. È un quartiere cosmopolita e colorato che corrisponde bene al mestiere e al carattere di Samuel” ha proseguito Hugo Gelin.