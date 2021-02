Tutto quello che c’è da sapere sui premi della lotteria degli scontrini: ecco cosa c’è in palio per chi acquista e per gli esercenti.

La grande novità del 2021 è la cosiddetta lotteria degli scontrini, un incentivo per cercare di limitare l’evasione fiscale. Come funziona? Semplice. Dal 1° febbraio per ogni euro di spesa con pagamenti elettronici si ha diritto a un biglietto virtuale, una volta esibito il proprio codice lotteria. Per partecipare alla gara e riscuotere i premi non c’è però bisogno di conservare gli scontrini. Ma quali sono i premi disponibili per gli acquirenti e per gli esercenti? Scopriamoli insieme.

Lotteria degli scontrini: premi in palio

I premi messi in palio in questa importantissima lotteria sono di varia natura, e possono cambiare anche le nostre vite! Si passa infatti da premi di poche migliaia di euro ad altri che arrivano addirittura a milioni di euro. Insomma, non proprio spiccioli!

Scontrino per pagamento con pos

In particolare, per chi compra sono in palio 15 premi a settimana da 25mila euro, 10 premi al mese da 100mila euro e infine un super premio annuale da 5 milioni di euro!

Lotteria degli scontrini: premi per gli esercenti

Se la lotteria degli scontrini può cambiare la vita di un acquirente, non è detto che non possa diventare a dir poco conveniente anche per gli esercenti. Anche chi vende ha infatti diritto a partecipare a una riffa con premi a molteplici zeri! In particolare, per gli esercenti sono disponibili 15 premi a settimana da 5mila euro, 10 premi al mese da 20mila euro e un mega premio all’anno da 1 milione di euro. Meglio dunque informarsi sul regolamento ufficiale per capire come funziona questo gioco che può rivoluzionare le nostre vite!

Come riscuotere i premi della lotteria degli scontrini

La vincita verrà comunicata ufficialmente dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli tramite PEC e raccomandata AR, garantendo sempre massima riservatezza dell’identità del vincitore. Una volta ottenuta la comunicazione, sarà necessario recarsi entro novanta giorni presso l’ufficio ADM territorialmente competente in base alla propria residenza o al proprio domicisio fiscale.

Per quanto riguarda i premi, potranno essere ricevuti esclusivamente mediante bonifico bancario o postale. Attenzione però! I premi non saranno più reclamabili allo scadere dei novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita. I premi non reclamati nel termine previsto, unitamente ai premi eventualmente non attirbuiti, saranno versati all’Erario.

Di seguito un video di presentazione sui social della lotteria: