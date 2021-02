Come sbloccare l’iPhone con la mascherina sul volto: ecco la novità disponibile con l’ultimo aggiornamento rilasciato da Apple.

Tra i tanti effetti negativi indiretti della pandemia da Covid c’è quello dello sblocco dei telefoni basato sul riconoscimento facciale, reso praticamente impossibile dalle mascherine che coprono il nostro volto. Un problema cui Apple ha deciso di porre rimedio. Con l’ultimo aggiornamento, infatti, i possessori di iPhone potranno sbloccare il telefono anche indossando il dispositivo di protezione, ma solo a una condizione. Ecco quale…

Sbloccare l’iPhone con la mascherina? Ora si può

Con il prossimo aggiornamento i possessori di iPhone potranno riutilizzare il riconoscimento facciale anche con la mascherina, ma solo se possessori di Apple Watch. Chi indossa un orologio Apple abbinato al telefono potrà sbloccare il gadget indossando anche un dispositivo di protezione.

Sbloccare iPhone con la mascherina

La novità è stata trovata dagli appassionati nella versione beta di iOS 14.5 e presto arriverà anche sui telefoni di tutti gli utenti Apple del mondo. Generalmente la mascherina interferisce con il sistema di riconoscimento facciale, ma con questo nuovo aggiornamento sarà possibile risolvere il problema senza togliersela.

Come sbloccare l’iPhone con la mascherina

A rendere quasi impossibile il riconoscimento del volto con la mascherina è l’oscuramento di molti dei punti focali su cui si basa l’algoritmo del software per riuscire a riconoscere il viso familiare. Per superare questo problema, gli sviluppatori hanno allentanto le maglie del riconoscimento, accettando volti coperti da mascherine che si somigliano.

Questo potrebbe rendere il sistema meno sicuro, ma gli sviluppatori hanno pensato raddoppiare l’iter per lo sbloccamento rendendo obbligatorio farsi riconoscere attraverso un collegamento attivo anche con un Apple Watch. In questo modo l’algoritmo saprà con certezza che il proprietario dell’iPhone è nel raggio di pochi metri quadrati, e sbloccherà il telefono in tutta sicurezza! Se non ti convince questo sistema, comunque, restano disponibili tutte le alternative per lo sblocco sicuro del proprio telefono.