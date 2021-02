Accettare con riserva è un’espressione di rito che si usa quando una persona, convocata dal Presidente della Repubblica, accetta l’incarico di premier. Ma non solo…

Come è successo con Mario Draghi, ex presidente Bce, convocato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 3 febbraio 2021 al Quirinale per formare un nuovo esecutivo tecnico dopo la fine del governo Conte Bis, si è utilizzata l’espressione “accettare con riserva” l’incarico. Cosa significa? Si usa solo in politica? Scopriamo insieme il suo significato, facendo anche alcuni esempi d’uso.

Origine : dall’italiano.

: dall’italiano. Quando si usa : in politica, ma anche nella quotidianità.

: in politica, ma anche nella quotidianità. Lingua : italiano.

: italiano. Diffusione: Italia.

Il significato di accettare con riserva

Come nel caso di Draghi, che ha accettato l’incarico con riserva di formare un nuovo governo dopo la fine del Conte bis, si tratta di un’espressione di rito, che si usa quando si accetta un mandato esplorativo per formare un governo, facendo delle brevi consultazioni con i partiti politici in Parlamento per trovare figure che possono ricoprire una figura di spicco del nuovo governo.

Mario Draghi

Quando il premier incaricato svolgerà questo breve giro e avrà risultati positivi, tornerà al Quirinale dal Presidente della Repubblica per sciogliere la sua riserva. In quel momento sarà il premier incaricato, sia esso di un governo tecnico, come nel caso di Draghi, sia di uno politico.

Però questa espressione si usa anche nella quotidianità, infatti accettare un pacco con riserva, ad esempio, da un corriere può essere un modo per evitare di aprire il pacco e trovarlo danneggiato. In quel caso si potrà restituire al corriere e farsene spedire un altro integro se il contratto stipulato lo prevede.

Esempi d’uso

Per fare qualche esempio d’uso, ecco alcuni titoli di giornale in cui viene usata questa espressione:

“Governo, Draghi accetta l’incarico con riserva” da Quotidiano di Sicilia del 3 febbraio 2021.

“Draghi, sì con riserva: «Momento difficile, risposte all’altezza»” da il Giornale di Brescia del 3 febbraio 2021.