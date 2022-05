Cosa fare con un geco in casa? Anche se ne avete il terrore, si tratta di un animale innocuo, che non va mai ucciso: porta anche fortuna.

Avete trovato un geco in casa e non sapete cosa fare? Sappiate che non avete nulla di cui aver paura perché è un animale innocuo, che si è semplicemente perso o è stato attratto da qualche odore particolare. Non dovete mai e poi mai ucciderlo: porta anche fortuna. Vediamo, quindi, come catturare la simpatica lucertolina e rimetterla in libertà senza farle del male.

Geco in casa: cosa fare?

Trovare un geco in camera da letto è assolutamente normale e non c’è nulla da temere. Anche se piccolo, parliamo di un animale assolutamente intelligente, che non verrebbe mai a disturbarvi oppure a strisciarvi addosso. Molto probabilmente, si è introdotto in casa perché si è perso oppure è stato attratto da un odore particolare, come quello della naftalina. Non dovete mai e poi mai pensare di ucciderlo perché è un’anima pura che non merita di essere fatto fuori per una paura immotivata. Il geco in casa è pericoloso? Assolutamente no, anzi. Questo animaletto si nutre di ragni, zanzare, mosche, ragni e via dicendo. Pertanto, è anche utile a tenere gli insetti lontani dalla propria abitazione. Dovete solo armarvi di un po’ di sana pazienza e trovare un modo per farlo uscire dall’ambiente domestico.

La prima cosa che si può fare è utilizzare un retino, simile a quello che si usa per la pesca, oppure una bottiglia di plastica tagliata a metà. Mentre usate uno di questi due ‘strumenti’, vaporizzate un po’ di acqua fredda in direzione del geco: capirà che non è gradito. In alternativa, utilizzate una scopa e provate ad indirizzare l’animale verso l’uscita utilizzando solo le setole.

Come catturare un geco in casa

Repellenti naturali, utili a tenere i gechi lontani da casa, sono il caffè, l’aglio e il pepe. Metteteli vicino alle finestre e alle fessure, luoghi preferiti da questi animaletti per introdursi negli ambienti domestici. Come avrete capito, rispondere alla domanda come cacciare un geco da casa non è semplice. Non c’è un modo universale ed efficace per allontanarli dalla propria abitazione. Sappiate, però, che portano fortuna e simboleggiano la rinascita. Alla luce di ciò, è davvero vitale non averli in casa? D’altronde, prima o poi, come sono entrati, allo stesso modo usciranno. Basta solo concedere loro il tempo di cui hanno bisogno.

