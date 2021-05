Dal rapporto complicato con il padre, alla vita con il suo compagno. Ecco a voi Giorgia Meloni: la vita privata, le liti pubbliche, e…

Nata il 15 gennaio 1977 (sotto il segno del Capricorno) nella Capitale, Giorgia Meloni è una donna impegnata in politica, leader di Fratelli d’Italia. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità e la sua lite “social” con una famosa attrice dello scenario cinematografico italiano…

Chi è Giorgia Meloni?

Originaria di Roma è crescita nel quartiere Garbatella; dopo il diploma al liceo linguistico non si è iscritta all’università ma è scesa subito in capo in politica, tra le forze di centro destra (dove milita ancora oggi).

Il 2006, per lei, è stato un anno proficuo: è diventata giornalista professionista ed è stata eletta alla Camera dei Deputati con Alleanza Nazionale.

Giorgia Meloni: vita privata

Complicato è il rapporto con il papà, che lasciò lei, la sorella e la mamma quando lei aveva appena 2 anni. Giorgia Meloni e il padre ancora oggi non hanno alcun rapporto: “Si è ripresentato quando avevo 25 anni. Allora a dire ‘no’ sono stata io. Il rifiuto te lo porti dentro in ogni caso, credo: lo interiorizzi e produce una serie di cose…sia chiaro, non mi sento una vittima, a me non è mancato nulla.

Mia madre ci ha cresciute, facendo un lavoro straordinario, insieme a due nonni affettuosi. Ma dal lato paterno…nessun rapporto con la sua famiglia. Tutto questo ha generato dentro di me un’insicurezza interiore“, ha rivelato a Chi.

Giorgia Meloni

Per quanto riguarda la vita sentimentale è legata ad Andrea Giambruno, autore televisivo. Secondo alcune indiscrezioni, i due si sarebbero conosciuti durante la loro partecipazione al programma Quinta Colonna, diretto da Paolo Del Debbio. I due stanno insieme da diversi anni, ma Giorgia Meloni non è sposata.

Nel settembre del 2016 nasce la loro prima figlia, Ginevra. Sui social, in occasione del primo compleanno della piccola, Giorgia ha definito la bambina la sua “impresa più bella, e decisamente quella meglio riuscita“. Sebbene questo, ha sofferto molto, come rivelato a Verissimo, in particolare quando ha annunciato di essere incinta e alcuni hater le hanno augurato di abortire.

Quando è nata sua figlia Ginevra ha ripreso presto a lavorare, e ha confidato a La Repubblica: “Ogni mattina alla Camera, allatto e lavoro. Non mi lamento, i miei collaboratori mi aiutano. Altre mamme faticano tra mille sacrifici…”.

Quando era adolescente ha subito anche episodi di bullismo, come ha rivelato a Verissimo. “Mi chiamavano cicciona. I nemici hanno sempre un’utilità perché ti fanno crescere e mettere in discussione” ha raccontato. Per il resto, su Instagram posta sovente foto insieme alla sua famiglia.

Chi è il compagno di Giorgia Meloni?

Riservatissimo, Andrea Giambruno, non ha paura di essere definito il Sig. Meloni, titolo che – anzi – lo rende contento. Non ama apparire e – infatti anche per lavoro sta dietro alle telecamere (è autore televisivo) – eppure segue sempre la sua compagna: “Mi piace mettermi in ultima fila, senza che lei mi veda“, ha confessato a La Verità.

Ha lavorato a Matrix e a Quinta Colonna e alle spalle ha una laurea in filosofia e una lunga gavetta.

Nato a Milano nel 1981, è più giovane di 4 anni di Giorgia, ma condividono gli stessi valori: educazione, famiglia e comunità.

A Verissimo la Meloni ha detto di lui: “Lui non soffre per il ruolo politico che ricopro. L’amore ha senso se riesci a fare squadra. Non parliamo di matrimonio, anche se credo nei suoi principi. È come se le cose fossero già in equilibrio“.

Casa e patrimonio di Giorgia Meloni

Giorgia Meloni

Lo stipendio di Giorgia Meloni, essendo parlamentare alla Camera dei Deputati, è pari a quello di un qualsiasi collega (quindi intorno a 11.000 euro al mese).

Della casa di Giorgia Meloni si sa che è possibile trovarla nella zona dell’Ardeatino della capitale, lontana dal quartiere in cui è cresciuta: la Garbatella.

Giorgia Meloni in 6 curiosità

-Durante gli anni di gavetta politica ha lavorato come cameriera e barista al locale Piper di Roma, ma anche come bambinaia.

–Asia Argento l’ha fotografata di nascosto mentre era a cena in un ristorante, e ha scritto su Twitter (poi scusandosi): “La schiena grassa, ricca e senza vergogna di una fascista beccata a mangiucchiare”.

Giorgia Meloni però non è stata zitta: “Pubblico per dire a tutte le donne che hanno partorito da pochi mesi e che per dimagrire non usano la cocaina, di non prendersela se qualche poveretta fa dell’ironia sulla loro forma fisica. Valeva mille volte di prendere qualche chilo. E sappiate che pagate il canone Rai anche per stipendiare gente di questa levatura“, ha scritto su Instagram.

-È molto legata alla sorella, a cui telefona sovente anche solo per sfogarsi, come ha raccontato a Verissimo. “È stata la mia guida. Ancora oggi è l’unica persona con la quale ho fisicamente bisogno di parlare al telefono per chiacchierare, per sfogarmi, non c’è nulla di me che lei non conosca” ha raccontato.

-È molto legata alla città di Roma e grande tifosa della squadra giallorossa.

-Prima di intraprendere la carriera politica è stata baby sitter. Di chi? Della figlia di Fiorello, Olivia.

-È diventato un vero tormentone, nel 2020, una versione satirica, in chiave musicale, di un suo discorso. Io sono Giorgia è il titolo. Proprio con questo titolo, nel 2021, è uscito un libro proprio sulla sua storia.