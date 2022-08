Arianna Meloni è la sorella della leader di Fratelli d’Italia: scopriamo tutto quello che è emerso sul suo conto, la storia e la replica allo “scoop” di un quotidiano nazionale sul loro rapporto…

Giorgia Meloni ha parlato di lei e viceversa, ed entrambe non hanno nascosto il loro profondo legame tra vita privata e politica. Partiamo alla scoperta della biografia di Arianna Meloni, la sorella della leader di FdI che ha replicato alla stampa dopo un articolo di giornale durante la campagna elettorale successiva alla caduta del Governo Draghi.

Chi è Arianna Meloni?

Arianna Meloni è la sorella maggiore di Giorgia Meloni ed è nata a Roma il 26 maggio 1975 sotto il segno dei Gemelli. Cresciuta con la famiglia nella Capitale, non ha intrapreso la carriera politica ma sostiene da sempre la leader di Fratelli d’Italia.

Giorgia Meloni

La vita privata di Arianna Meloni e dove vive?

Arianna e Giorgia Meloni hanno in comune non solo un indissolubile affetto reciproco, ma anche un capitolo difficile nella vita privata. Vivono a Roma e il padre si sarebbe allontanato quando erano piccole e i genitori si sarebbero poi separati.

A casa la madre, Anna, è dipinta da Arianna Meloni ai microfoni de Il Foglio come il “vero genio” della famiglia, scrittrice appassionata e di talento dietro lo pseudonimo Josie Bell: “È capace di parlarti di tutto, anche della teoria dei Buchi neri di Hawking. Ha scritto 140 romanzi, quasi tutti rosa (…). Nostra mamma scriveva di notte, mentre noi dormivamo”.

Arianna Meloni avrebbe interrotto gli studi al Liceo per andare a lavorare, salvo poi riprenderli successivamente. Nel suo mondo personale anche un aneddoto che riguarda la sua infanzia con l’amatissima sorella Giorgia Meloni, riguardante il giorno in cui la loro casa sarebbe andata distrutta in un incendio che sarebbe divampato da alcune candele accese per gioco: “Giorgia dice che sono stata io, io dico che è stata lei – ha raccontato Arianna Meloni a Il Foglio – Concorso di colpa”.

Nel 2022, in risposta a un articolo di Repubblica, Arianna Meloni ha parlato va Facebook del suo legame con la sorella minore: “Sono una fedelissima di mia sorella Giorgia e lo sono non solo per la parentela (siamo all’antica e per noi vuol dire ancora qualcosa) ma perché Giorgia è una donna e una mamma eccezionale e chi la conosce lo sa. Giorgia, semplice e umile, che stanca morta mentre torna dai comizi trova il tempo di chiacchierare al telefono per confortarmi (…)“.

Chi è il marito di Arianna Meloni?

Francesco Lollobrigida è il marito di Arianna Meloni. Nipote della celebre Gina Lollobrigida, ha una carriera importante in politica in cui spicca il ruolo di capogruppo di FdI alla Camera. Da giovane, secondo quanto emerso, era soprannominato “Beautiful”. Arianna Meloni ha due figlie, Vittoria e Rachele, e avrebbe incontrato il suo compagno intorno al 2000 e da allora non si sono più lasciati.

Riproduzione riservata © 2022 - DG