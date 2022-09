Marco Bellavia ha chiesto aiuto al Gf Vip: il concorrente si è definito “poco equilibrato” e Alfonso Signorini ha promesso che indagheranno sul problema.

È la prima volta che un concorrente del Grande Fratello Vip ammette di avere un problema di salute, non fisica bensì mentale. Nel corso della diretta di ieri, 29 settembre, Marco Bellavia ha spiegato di sentirsi “poco equilibrato” e di aver deciso di allontanarsi da Pamela Prati proprio perché in uno stato mentale alterato.

Marco Bellavia soffre di depressione?

“Io credo nella mia storia e un giorno la conquisterò – ha spiegato il concorrente del Gf Vip ad Alfonso Signorini – . Ho avuto un po’ di défaillance nelle ultime ore. Siccome non sono sereno o abbastanza equilibrato cerco di non avvicinarmi a Pamela, magari le do fastidio”.

Le esternazioni di Bellavia non sono passate inosservate e, mentre alcuni inquilini della Casa hanno dimostrato poca sensibilità nei suoi confronti, Sonia Bruganelli è intervenuta per lanciare un appello a tutti i concorrenti.

“Ho l’impressione che lui nei primi giorni abbia cercato di dare allegria al gruppo, poi si è reso conto che è in un gruppo in cui non gli interessa niente di quello che lui ora sta vivendo, di come si sente, perché è il branco che lo vede in difficoltà e che adesso lo mangia perché funziona così – ha sbottato l’opinionista – . Marco in questo momento sta chiedendo aiuto! Ora chi è sensibile gli starà vicino, chi non lo è cercherà di mangiarlo!”.

A conclusione dell’intervento di Bellavia, Alfonso Signorini ha chiarito che lo staff del Grande Fratello Vip andrà a fondo e indagherà sullo stato di salute del concorrente grazie ad un team di psicologi. “Analizzeremo il suo caso più approfonditamente”, ha assicurato il conduttore, valutando se sia il caso o meno che Marco continui la sua esperienza nella Casa.

