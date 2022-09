Che stia per nascere un amore tra Marco Bellavia e Pamela Prati nella casa del Grande Fratello Vip? Lui pare essere innamorato della showgirl.

Pamela Prati è tornata in tv dopo due anni di assenza in seguito al caso Mark Caltagirone. La showgirl era stata allontanata dai salotti televisivi quando si scoprì che la relazione d’amore con il fantomatico imprenditore non fosse altro che un’invenzione. Lei si dichiarò vittima di un truffatore, ma oggi c’è chi è ancora pronto a giurare che la messa in scena sia stata realizzata proprio dalla Prati.

Marco Bellavia flirta con Pamela Prati

Così, mentre nella casa del Gf Vip alcuni concorrenti tengono sott’occhio i comportamenti di Pamela, c’è chi pare essere particolarmente attratto da lei.

È Marco Bellavia, infatti, colui che pare subire da ben venti anni il fascino della Prati tanto da averle suggerito di affiancarsi ad un uomo come lui.

In un momento di confronto, Marco ha chiesto a Pamela dove avesse realizzato alcune delle sue Instagram story al mare.

“Come mai guardi le mie storie?”, ha domandato lei, mentre Marco ha ammesso: “Sono 20 anni che guardo le tue storie”.

Il corteggiamento di Bellavia, poi, è andato avanti e, senza troppi giri di parole, ha detto alla Prati: “Pamela tu devi ridere di più, devi sorridere di più. Tu hai bisogno di uno come me”.

Che stia per nascere un amore a favore di telecamere del Gf Vip?

