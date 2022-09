Ad esultare per il trionfo di Giorgia Meloni c’è la sorella della leader di Fratelli d’Italia, Arianna: la lunga dedica su Facebook.

Alla notizia della vittoria di Giorgia Meloni, primo premier donna d’Italia, la sorella Arianna è stata una tra le prime ad esultare per il risultato ottenuto. Attraverso il suo profilo Facebook, ha voluto tessere le lodi dell’esponente della destra italiana tratteggiandone un ritratto più intimo e familiare. Ecco cosa ha scritto Arianna Meloni alla sorella Giorgia.

Arianna Meloni e la dedica alla sorella Giorgia

“Se solo sapessero l’ansia che hai provato, come quella prima volta a Porta a Porta. Le notti passate in bianco a studiare. I silenzi e le angosce, spesso insieme, per capire, riflettere e guardarsi intorno”.

Inizia con queste parole il lungo pensiero social che Arianna ha dedicato alla sorella Giorgia Meloni.

“Gli sfoghi, quando eri troppo stanca e sapevi che con me potevi mostrare il tuo lato vulnerabile. Non ti ho visto mai cedere alle lusinghe del potere, mai privilegiare il tuo interesse personale rispetto a quello che consideravi giusto fare per questa Nazione. Siamo arrivati dove siamo, senza aiuti, anzi con molti ostacoli“.

Sottolineando come il lavoro della leader di Fratelli d’Italia sia stato fatto di sacrifici importanti, la sorella della Meloni ha continuato: “[…]A me l’orgoglio di essere tua sorella. Ti accompagnerò sul monte Fato a gettare quell’anello nel fuoco, come Sam con Frodo, sapendo che non è la mia storia che verrà raccontata, ma la tua, come è giusto che sia. Mi basterà sapere che sono stata utile in qualche modo in questa grande avventura che stai costruendo, perché quando avevi bisogno di riposare, di piangere, di rilassarti o di un consiglio, io c’ero”.

“[…]Buon lavoro sorella mia. Io ci sono e non sono l’unica. Questa volta siamo in tanti!”, ha concluso Arianna.

