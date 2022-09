Damiano dei Maneskin dice la sua sulla vittoria del centrodestra in seguito alle elezioni politiche del 25 settembre.

Damiano David, cantante e frontman della rock band Maneskin, ha in mattinata pubblicato sulla sua pagina Instagram una frase molto forte per commentare le elezioni politiche. Le elezioni hanno infatti visto la vittoria della coalizione di centrodestra, con il partito Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che ha ottenuto più voti in assoluto. Moltissime personalità dello spettacolo nei giorni precedenti alle elezioni avevano fatto intendere le loro posizioni politiche e Damiano non è stato da meno.

Il cantante si è infatti sempre dichiarato un grande sostenitore dei diritti di tutte le minoranze, aspetto che si scontra con gli ideali dei partiti vincitori. Per questo motivo ha voluto esprimere sui social il suo enorme disappunto.

Il post pubblicato su Instagram da Damiano David

Damiano ha ripubblicato nelle sue storie di Instagram il post di La Repubblica, commendando così il titolo del quotidiano: “Oggi è un giorno triste per il mio paese”. La frase è molto diretta e non lascia dubbi su come il cantante abbia reagito alla notizia della vittoria del centro destra.

Oltre a questo, Damiano ha anche ripubblicato nelle storie un post che riprende un titolo della CNN: “Giorgia Meloni sarà il primo ministro italiano di estrema destra dai tempi di Mussolini”. Sono numerosi i giornali esteri che hanno commentato in questi termini la vittoria di Fratelli D’Italia, considerato da molti un partito, appunto, di estrema destra.

