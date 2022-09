Antonino Spinalbese è stato silenziato al Grande Fratello Vip mentre parlava di Santiago, il figlio di Belen Rodriguez.

Durante la diretta del Grande Fratello Vip 7, poco prima dell’ora di pranzo, Antonino Spinalbese si trovava in giardino a chiacchierare con altri 3 concorrenti: Sofia Giaele, Cristina Quaranta e George Ciupilan. La conversazione si è presto spostata su argomenti molto personali. Dopo che l’influencer Giaele ha parlato dell’incontro con suo marito, l’attenzione si è spostata verso Spinalbese.

L’uomo, ex di Belen Rodriguez, ha risposto ad una domanda di Ciupilan. Il tiktoker ha chiesto ad Antonino se sarebbe a suo agio ad avere una nuova compagna o se invece sarebbe a disagio per la figlia Luna Marì. A questa domanda l’uomo ha risposto: “Non è facile, anche perché devi trovare una a cui sta bene la cosa”. Subito dopo un commento su Santiago, il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, costringe la regia del programma a silenziare l’audio.

Spinalbese parla del primogenito di Belen

Le Iene Belen Rodriguez

Sofia Giaele ha risposto a questo punto a Spinalbese chi abbia deciso il nome Luna Marì. L’uomo ha spiegato che Luna è stato scelto da Santiago, il primogenito di Belen, mentre Marì lo ha scelto lui. Non poteva mancare quindi una domanda sul rapporto tra Antonino e il bambino, alla quale l’uomo risponde così: “È stato bellissimo, cioè è stato…”.

È in questo momento che a Spinalbese viene spento il microfono e la regia decide addirittura di cambiare inquadratura. Non è chiaro se a prendere la decisione sia stato il programma o un intervento esterno, magari della stessa Belen. Non è comunque la prima volta che l’uomo viene censurato riguardo al suo rapporto con la donna.

