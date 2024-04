Dopo un periodo buio, Belen Rodriguez si prepara per Celebrity Hunted. Ecco come ha superato il suo “crollo totale” e il suo ritorno in TV.

Dopo un lungo periodo di assenza dalla televisione, Belen Rodriguez rompe il silenzio e si confida riguardo al suo periodo negativo. La celebre showgirl argentina, nota per la sua grinta e determinazione, si è trovata ad affrontare momenti bui e dolorosi. Tuttavia, con determinazione e coraggio, si appresta a fare ritorno sullo schermo con una partecipazione speciale a Celebrity Hunted, in compagnia della sorella Cecilia.

Belen Rodriguez: “Il momento più complesso della mia vita”

La showgirl ha rivelato di aver girato Celebrity Hunted in un momento particolare della sua vita. “L’ho girato nel momento più complesso della mia vita, non stavo bene. Era un momento doloroso per me e quindi avevo bisogno di giocare” confessa Belen.

Belen Rodriguez

Ha, inoltre, spiegato che “Da questo punto di vista, questo programma mi ha fatto bene“. Ma il momento difficile non è finito con la fine del programma. Infatti, al suo ritorno è arrivato il secondo crollo: “Ho trovato le cose come stavano quindi c’è stato il crollo totale e poi mi sono rialzata, nuovamente“.

Belen Rodriguez torna in tv: “Un ritorno inconsapevole”

Dopo una lunga pausa dal piccolo schermo, Belen presto farà quindi il suo ritorno in tv con il programma di Prime Video.

“Lo dovevo anche al mio lavoro perché uno quando non sta bene è giusto che stia a casa a prendersi cura di se stesso – naturalmente se si ha la possibilità di farlo. E quindi sì, questo è un mio ritorno inconsapevole, perché non lo sapevo, ma vedi che la vita poi ti fa anche dei grandissimi regali e questo lo prendo come un regalo, un ritorno in tv che sarà proprio l’inizio di un ritorno” rivela la showgirl.

Quali saranno i prossimi progetti in arrivo?