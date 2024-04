L’ex miss Italia Edelfa Chiara Masciotta rivela dettagli del tragico incidente: “Mi sono ritrovata senza naso e piena di cicatrici”.

In una lunga intervista al Corriere della Sera, l’ex miss Italia Edelfa Chiara Masciotta ha rivelato alcuni dettagli inediti della sua vita, ormai lontana dai riflettori. Durante l’intervista, l’ex miss Italia ha ripercorso alcuni dei momenti più importanti, dalla gloria del concorso di bellezza al dramma dell’incidente che l’ha segnata profondamente.

Un racconto toccante ma anche ricco di speranza. Ecco che cosa ha rivelato.

Edelfa Chiara Masciotta: i ricordi del tragico incidente

L’incidente che ha coinvolto la Masciotta risale al 2019: “Era novembre, una serata piovosa. Ero uscita da poco dallo Ied e stavo attraversando sulle strisce pedonali in corso Matteotti. Una macchina mi ha presa in pieno. È stato molto traumatico e ne porto i segni ancora oggi“.

Edelfa Chiara Masciotta

Ha anche rivelato: “Devo tanto a due medici, li definisco i miei angeli custodi, l’otorinolaringoiatra Libero Tubino e il chirurgo plastico Andrea Margara. Ho dovuto affrontare cinque operazioni, mi sono ritrovata senza naso. Piena di cicatrici in faccia che continuavano a produrre delle cisti. Ma non voglio lamentarmi, sono qui e ne sto parlando. Sto anche diventando sorda da un orecchio, come conseguenza sempre dell’impatto. Ma non me la sento al momento di fare un’altra operazione“.

Edelfa Chiara Masciotta fuori dal mondo dello spettacolo: i motivi

Ormai sono anni che la Masciotta si è ritirata dal mondo dello spettacolo, ma qual è stato il motivo che l’ha spinta a prendere questa decisione?

L’ex miss Italia rivela: “A tre anni, il mio primo figlio (Andrea, il padre è il regista Roberto Cenci, ndr) si è ammalato di diabete di tipo 1. Oggi, grazie alla ricerca, la tecnologia dà un grande aiuto nella gestione della patologia. Allora, la cosa giusta da fare per me è stata lasciare tutto e stare dietro a lui al 100%. Non ho mai avuto un ripensamento e ne sono felice“.