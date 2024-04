Ospite di Belve, Mara Maionchi ha affrontato diversi temi relativi alla sua vita privata e professionale. Uno di questi ha coinvolto Tiziano Ferro.

Protagonista dell’ultima puntata di Belve con Francesca Fagnani che verrà trasmessa in tv martedì 30 aprile 2024, Mara Maionchi ha avuto modo di raccontarsi a 360° sottolineando diversi momenti della sua vita, tra privato e lavoro. Uno di questi ha coinvolto anche Tiziano Ferro a cui non ha risparmiato una frecciata, neppure tanto velata.

Mara Maionchi, la frecciata a Tiziano Ferro

Dalle prime anticipazioni dell’intervista a Belve della Maionchi, ecco alcuni passaggi decisamente interessanti in merito a Tiziano Ferro avrebbe peccato di riconoscenza verso la donna e suo marito.

A domanda precisa della Fagnani: “Mi dice chi non ha capito che incontrarla è stata una fortuna?”, l’ospite di Belve ha risposto: “Tiziano Ferro perché non ha pensato che sia io che mio marito l’abbiamo aiutato ad essere quello che alla fine, in parte, è. Ma questo non è importante, non è mica d’obbligo avere della riconoscenza”.

Il problema del gioco d’azzardo

A spiccare, però, tra i vari passaggi del faccia a faccia con la Fagnani, anche quello sulla ludopatia e il gioco d’azzardo. In questo senso la Maionchi ha detto: “Grandi somme non ne mai perse. Non so se dire se ho una dipendenza, però mi piace, per questo mi contengo”.

E ancora: “Si è mai spaventata della ludopadia di alcuni periodi?”, le ha chiesto la padrona di casa. “Non mi sono spaventata ma l’ho trovato un po’ eccessivo. In una sera ho vinto anche 23mila euro a una slot machine”.

Successivamente la Maionchi ha parlato anche del marito, dei tradimenti e molto altro a conferma dell’intensità dell’intervista con la Fagnani.

Di seguito anche un post Instagram con parte dell’intervista a Belve destinata a far parlare: