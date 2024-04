Botta e risposta a distanza tra Fedez e Chiara Ferragni? Chi lo sa, ma sembra che l’imprenditrice possa aver lanciato una frecciata al rapper…

Fedez “attacca”, Chiara Ferragni risponde. Potrebbe essere letto in questo modo quanto sta accadendo nelle ultime ore tra i due volti noti dei social. La coppia è in crisi e i due si starebbero lanciando frecciatine e non solo. L’ultima sarebbe arrivata con un “like” dell’imprenditrice.

Chiara Ferragni, il “like” contro Fedez?

Cosa sta succedendo tra i Ferragnez in queste ore. Sembra che Chiara e Federico si stiano lanciando frecciatine reciproche.

Infatti, l’influencer ha riportato la frase di un post che parlava di oroscopo e di segni zodiacali. Nel dettaglio la frase riferito al segno del Toro, ossia il segno zodiacale della donna che le consigliava di tenere presenti solo quelle persone che ci sono “nella tempesta” che è la vita. Non quelle che fuggono alla prima occasione.

Chiara Ferragni

La donna ha apprezzato tale frase e in tanti hanno subito pensato che il riferimento potesse essere al marito, ormai quasi ex, Fedez.

Staremo a vedere se la donna vorrà dire qualcosa a tal proposito o meno.

Arriva il divorzio tra i Ferragnez?

La tensione che sembra evidente pure sui social tra i due parrebbe riportare alle recenti notizie relative al divorzio. Infatti, nelle ultime ore, si è parlato con insistenza di quando Chiara e Federico potrebbero annunciare ufficialmente la separazione.

Stando a Fabrizio Corona la data potrebbe essere quella del mese prossimo. “Non hanno ancora chiesto il divorzio, ma lo faranno. Lo chiederanno il prossimo mese“, ha spiegato al podcast Gurulandia l’ex re dei paparazzi. Sarà davvero così?

Sempre Corona aveva parlato anche della lite decisiva che sarebbe avvenuta tra marito e moglie e che sarebbe accaduta durante lo scandalo del pandoro Balocco.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna: