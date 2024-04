Fedez si gode la sua vita da single e condivide alcuni dei momenti più divertenti sui social. Una frecciatina all’ex moglie?

Sono finiti i giorni in cui vedevamo Fedez a casa badare ai figli mentre la moglie era presa dai tantissimi impegni di lavoro. Oggi il rapper ha rivoluzionato la sua vita e, ora che è single, si sta dando alla pazza gioia. Serate fuori, notti in discoteca, divertimento con amici e forse persino qualche donna?

Insomma, in pochi mesi la vita di Federico Lucia è cambiata drasticamente. Nelle ultime storie Instagram il rapper ha condiviso alcuni scatti della sua nuova vita da single, ma si nasconde anche una frecciatina all’ex moglie Chiara Ferragni?

Fedez: “La maxi storia di come la mia vita è cambiata”

Fedez oggi si sente un po’ come Willy, il principe di Bel-Air. Infatti, ha condiviso su Instagram un post sulla sua nuova vita da single.

“Ehi, questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata, capovolta sotto sopra sia finita” scrive nella didascalia il rapper. Ma a cosa si riferisce?

Tra le foto del carosello mostra anche un’immagine che ritrae la bellissima e famosissima attrice Anne Hathaway insieme alla sua assistente Eleonora, sempre al suo fianco.

Fedez: la reazione dei fan alla nuova vita da single

Il nuovo Fedez è un Federico più frizzantino, divertente, scoppiettante, lontano dal Federico riflessivo, calmo, pacato a cui ci siamo abituati negli ultimi anni.

Si tratta di un ritorno alle origini o di una maschera per nascondere la sofferenza della separazione da Chiara Ferragni? Di certo al momento tutto sembra essere una frecciatina all’ex moglie, con cui vuole dimostrare di divertirsi e di essere felice senza di lei. Ma è davvero così? Secondo alcuni rumors, il rapper in realtà celerebbe una profonda tristezza e una grande nostalgia di casa. Solo il tempo ci dirà se questa è davvero la vita che vuole per sè.