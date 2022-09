Il Gf Vip decide di censurare Antonino Spinalbese nella casa: le nuove dichiarazioni sul rapporto con Belén Rodriguez potrebbero essere compromettenti.

Sarà difficile per Antonino Spinalbese evitare di parlare di Belén e del loro rapporto nella casa del Gf Vip. L’ex parrucchiere ha tentato di glissare alla richiesta di Alfonso Signorini di salutare la ex compagna in diretta, ma davanti alle domande dei coinquilini sulla relazione con la Rodriguez non riesce a rimanere in silenzio. Le nuove dichiarazioni di Antonino sui continui litigi con la madre di sua figlia, però, sono state prontamente censurate dalla regia del Gf Vip.

Le liti tra Antonino Spinalbese e Belén

In un momento di confidenza con Charlie Gnocchi, Spinalbese ha raccontato i motivi che hanno causato la frattura con Belén.

“C’erano i fotografi, i gossip, il suo mondo. C’erano poi tanti problemi che si sono creati. Eravamo due cose troppo diverse, due mondi distanti – ha detto Antonino, sottolineando ancora le grandi divergenze tra loro – . Se uno si vuole bene dici che basta? Oddio non lo so se basta il bene in una storia. Adesso penso che doveva andare così”.

“Poi io me ne andavo sempre di casa. Litigavamo e me ne andavo, scappavo – ha continuato lui, costringendo la regia del Gf Vip a cambiare immagine impedendo così agli spettatori di continuare ad ascoltare le rivelazioni di Antonino – . Io odio i litigi e quindi reagivo scappando”.

“Dopo quello che è successo, se non fossi diventato padre sarei andato via all’estero” , ha concluso lui.

Riproduzione riservata © 2022 - DG