L’ingresso di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip era attesissimo e non è mancata la stoccata contro la ex compagna Belén Rodriguez.

La relazione tra Antonino Spinalbese – ex parrucchiere, ora “manager creativo” – e Belén Rodriguez è durata un paio di anni e dall’amore tra i due è nata la piccola Luna Marì. La storia è naufragata poco dopo la nascita della bambina e, ad oggi, i rapporti tra i due pare che siano distesi solo per il bene della piccola. A confermare le intuizioni dei telespettatori è stato lo stesso Spinalbese che, al momento della presentazione agli autori del Gf Vip, non ha esitato a commentare la ex compagna.

Antonino Spinalbese e la storia con Belén

“Il mondo del parrucchiere, mi ha portato a un incontro fatale – ha raccontato lui nella clip, facendo attenzione a non nominare la Rodriguez – . Abbiamo avuto una storia di circa due anni e mezzo. Sicuramente io non c’entravo nulla con la sua vita e ovviamente neanche lei con la mia”.

“Le storie finiscono, ma abbiamo cercato di andare oltre e di pensare esclusivamente a nostra figlia, Luna Marì, che è la mia ancora per tutto e il lato positivo in ogni cosa”, ha concluso lui.

Al momento dell’ingresso dalla porta rossa, però, Alfonso Signorini non si è lasciato scappare l’occasione di scambiare con Antonino due parole su Belén.

“Ho visto che non hai mai citato Belén volutamente credo, ma ne approfitto perché lei ci sta guardando in questo momento, ci siamo sentiti ieri con lei. Ciao Belén, un bacio. Credo che farà il tifo per te”, ha commentato sornione il conduttore, mentre Spinalbese ha chiuso velocemente: “Salutiamo mia figlia più che altro, voglio dirle che la amo”.

