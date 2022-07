La conduttrice e showgirl ha minacciato di diffida il suo ex compagno intimandolo di non parlare di lei o Luna Marì durante il percorso al GF Vip 7 dove sarà concorrente.

Secondo l’indiscrezione di un investigatore social, Alessandro Rosica, sembra che Belen non abbia preso bene la partecipazione di Antonino al Grande Fratello Vip 7. Inoltre, la showgirl argentina non avrebbe digerito neanche il fidanzamento del suo ex con Giulia Tordini. Per questo sarebbero arrivate delle minacce proprio da parte della Rodriguez.

Cosa è successo tra Belen e Antonino Spinalbese

Belen Rodriguez

In base alle indiscrezioni, sembra che Belen abbia letto sui social la notizia legata alla partecipazione di Antonino Spinalbese nella prossima edizione del reality, condotto da Alfonso Signorini. In più nelle ultime settimane è arrivata la conferma della relazione del parrucchiere con Giulia Tordini, appartenente a una delle famiglie più influenti di Milano.

Queste novità non sarebbero andare a genio alla showgirl argentina che avrebbe preso il telefono e chiamato Antonino minacciandolo: “Se vai, non ti azzardare a parlare di me o di mia figlia o ti denuncio“. In base a quanto si vocifera, dunque, i due starebbero davvero ai ferri corti e questo ha dato il via a una vera e propria guerra tra loro.

Attualmente non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali che confermino queste indiscrezioni e neanche smentite. Nelle prossime ore Belen potrebbe intervenire e chiarire la sua posizione in merito. In ogni caso se dovesse confermarsi tutto, sarebbe l’inizio di una situazione molto spiacevole per la bambina.

Riproduzione riservata © 2022 - DG