Dopo un anno dalla fine della loro storia d’amore nata a Uomini e Donne, i due ex hanno avuto un acceso dibattito sui social a causa delle risposte di lui ai fan.

Samantha Curcio sceglieva Alessio Cennicola a maggio 2021; la loro storia d’amore è stata breve ed è finita decisamente male. Dopo un anno dalla rottura i due tornano a litigare sui social, questa volta a causa di una risposta che il calciatore ha dato ai fan che riguarda proprio l’ex tronista di Uomini e Donne.

Il botta e risposta tra Samantha Curcio e Alessio Cennicola

Alessio Cennicola risponde alla domanda di un follower e dichiara: “Se mi conoscete è grazie a Uomini e Donne e non grazie a Samantha di certo. Non devo ringraziare nessuno se non UeD“. Inoltre, alla domanda di una fan che gli chiede se fosse stato davvero innamorato di Samantha, l’ex corteggiatore risponde: “Stima, affetto, simpatia… ma non ero innamorato“.

Queste dichiarazioni fanno infuriare l’ex tronista che sui social ha accusato il suo ex di dichiarare il falso per visibilità. Inoltre, per quanto riguarda le dichiarazioni dell’ex corteggiatore sui sentimenti per lei Samatha ha postato una vecchia risposta che Alessio Cennicola ha dato ai fan in cui dichiarava di essere stato innamorato.

L’ex tronista conclude: “In questo modo si è dato anche la zappa sui piedi. Ammettere di aver mentito, non solo a me ma tante persone, non è bello“. A le sue storie, il calciatore ha risposto con dei video in cui sbuffa annoiato.

