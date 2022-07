L’ex tronista di Uomini e Donne si è dovuta difendere da una serie di sfrenati attacchi sul web per non aver “schifato” Manuel Bortuzzo dopo che ha lasciato Lulù Selassiè.

Sembra che i fan di Lulù Selassiè o presunti tali abbiano insultato pesantemente Andrea Nicole per aver fatto un evento insieme all’ex gieffino. Alcuni utenti sembrano non accettare la fine della storia tra i due gieffini, per questo hanno attaccato l’ex tronista che, secondo loro, avrebbe dovuto lasciarlo perdere. Arriva però, la replica di Andrea Nicole alle accuse.

La replica di Andrea Nicole agli insulti sui social

Come riporta Blogtivvu, Andrea Nicole replica sui social: “

Scrivo queste poche righe a seguito dei tanti (troppi) messaggi che mi sono arrivati subito dopo l’evento a cui ho preso parte insieme a Manuel Bortuzzo qualche giorno fa. Messaggi non belli, per niente, indirizzati a lui e (incomprensibilmente) anche a me per non averlo “schifato”. Io capisco che ci si affezioni al singolo e alla coppia però entrambi sono persone adulte e responsabili che hanno provato a stare insieme ma per motivi × (che non conosco e non voglio conoscere) si sono separati come succede a tantissimi.

Andrea Nicole conclude il suo pensiero: “Denigrare una persona e scrivere quello che scrivete perché non sta più insieme al vostro/a beniamino/a è imbarazzante e, perdonatemi, infantile. Si può dimostrare il proprio appoggio per chi si vuole anche senza insultare il prossimo.“

Qualcuno sul web ha però ipotizzato che questi attacchi non provengono dai veri fan della princess che non screditerebbero mai Bortuzzo. Infondo, la stessa Lulù Selassiè si è sempre dimostrata gentile nei confronti dell’ex nuotatore, nonostante la rottura.

