La moglie, la famiglia e i collaboratori e amici più stretti hanno detto addio a Del Vecchio, in occasione del suo funerale, parole toccanti e bellissime per il patron di Luxottica.

Al funerale di Leonardo Del Vecchio ha parlato soprattutto la famiglia, in particolare la moglie Nicoletta che lo ricorda come marito ma anche come capo gentile e altruista. Presenti alle celebrazioni c’erano i figli Claudio, affiancato da Paola, Marisa, Leonardo Maria, Luca e Clemente che lo hanno ricordato e anche gli amici e i collaboratori della sua azienda.

Le parole della moglie Nicoletta Zampillo per Del Vecchio

Come riporta il Corriere della Sera, Nicoletta Zampillo esordisce con le seguenti parole: “Leonardo, il vostro presidente, il vostro amico, il vostro padre per i figli. Vorrebbe che io dicessi che lui sarà sempre qui con voi, che potrà riuscire a darvi dei consigli e tanti ve ne ha già dati.” Poi la vedova ha aggiunto: “Dovete essere forti, determinati nell’andare avanti“.

Il primogenito del Patron di Luxottica, Claudio, ha dichiarato: “Era in ospedale e il suo volto si è illuminato quando gli ho comunicato che andavo ad Agordo. Mi ha detto: ‘La fabbrica, è così bella adesso’. Vi ha spinto, tirato e incoraggiato e lo avete ripagato con sforzo e attaccamento. Ha preso dei rischi che altri imprenditori non hanno voluto mai correre, perché sapeva che c’eravate voi“.

A ricordare Del Vecchio c’è anche Rocco Basilico, nato dal matrimonio tra Nicoletta Zampillo e Paolo Basilico, che dichiara: “Ha costruito un tetto solido come una roccia, il suo impegno era di far crescere un gruppo grande, niente a che vedere con la ricchezza”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG