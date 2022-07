Dopo diversi ritocchini estetici sembra che la nota dama di Uomini e Donne abbia deciso di rifarsi il naso, almeno secondo l’indiscrezione di Nuovo.

Non è la prima volta che Gemma Galgani decide di ricorrere alla chirurgia estetica. Negli ultimi anni, la dama di Uomini e Donne si è sottoposta a un lifting e anche una mastoplastica. I miglioramenti sono evidenti ma sembra che il volto del dating show abbia in mente di rifarsi il naso e renderlo più proporzionato.

L’indiscrezione di Nuovo

Come riporta Caffeina, Riccardo Signoretti dichiara su Nuovo. “Presto potrebbe avere un nuovo profilo. Sembra che Gemma Galgani sia pronta a ricorrere al bisturi per addolcire le linee del suo naso. E Nuovo, in un gioco grafico, ipotizza come potrebbe diventare il naso della star di Uomini e donne dopo la rinoplastica. Per questo tipo di viso non è indicato un naso alla francese, perché ne stravolgerebbe l’identità. Meglio definire la punta e ridurre le narici spiega il chirurgo plastico Luca Lecciso.”.

Il direttore del settimanale poi aggiunge: “Non è la prima volta che la dama torinese rinfresca la propria immagine. Dopo aver corretto il sorriso nel 2016, grazie al programma Selfie – Le cose cambiano, la Galgani ha proseguito con un mini lifting al volto e, la scorsa estate, si è regalata labbra più carnose e un seno più alto e pieno.“

La foto del naso di Gemma Galgani ipotizzato da Nuovo

Nella copertina di Nuovo è stata dunque ipotizzato l’aspetto del naso di Gemma Galgani dopo l’intervento in base alle dichiarazioni del chirurgo plastico Luca Lecciso.

Riproduzione riservata © 2022 - DG