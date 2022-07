In occasione di un’intervista a Say Waaad? a Terrazza Martini su Radio Deejay, Soleil Sorge ha risposto ad alcune domande. Si chiedeva all’influencer di dare un giudizio con voto a personaggi noti del mondo dello spettacolo, ma arrivato il momento di Tina Cipollari l’influencer lancia una frecciata all’opinionista. Sul web si grida già alla guerra e il commento al veleno dell’ex gieffina è rimbalzato su tutti i social.

Come riporta Caffeina, Soleil Sorge risponde alle domande di Michele Wad Caporosso che le chiede di esprimere dei giudizi su noti personaggi tv. L’influencer parla di Alfonso Signorini e Maria De Filippi: “Alfonso Signorini è un 8 ma potrebbe vestirsi ancora più cool, potrebbe salire di più Lui è molto istituzionale, mi piacerebbe vederlo un po più free”.

L’influencer passa poi a parlare della queen Mediaset: “Maria De Filippi è un 10… sarò di parte ma non le si può dire proprio nulla!” L’argomento passa poi a Uomini e Donne e all’influencer viene chiesto di dare un parere su Tina Cipollari e il suo ruolo di opinionista: “Tina Cipollari… è un dieci anni che è lì ma ancora va. E niente… potrebbe sempre…” A questo punto il conduttore completa la frase: “Cambiare lavoro vorrai dire?” immediata la risposta dell’influencer che risponde ironicamente: “Ayayayayay“.

Il commento al veleno di Soleil Sorge è rimbalzato sui social e il web adesso punta tutto a una polemica tra l’ex gieffina e Tina Cipollari che, solitamente, non si fa certo scappare queste occasioni. Come andrà a finire?

