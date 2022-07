La cantante è stata riempita di insulti omofobi, dopo la notizia delle nozze con l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale.

Un altro triste episodio di omofobia si è riversato sui social. Paola Turci ha ricevuto una serie di espressioni infelici, dopo la notizia sulle nozze con Francesca Pascale. Sui social la cantante è intervenuta replicando elegantemente agli attacchi degli hater.

Paola Turci replica agli insulti omofobi

Francesca Pascale

Dopo l’annuncio delle nozze con Francesca Pascale, Paola Turci è stata ricoperta di insulti da un profilo di una guest house piemontese: “Lesbicona che schifo!!”. Queste le parole omofobe rivolte alla cantante che prontamente ha replicato dichiarando: “Ignoranza, omofobia, cattiveria e infelicità in una sola frase“.

Fortunatamente anche gli altri utenti sui social hanno condannato gli insulti omofobi verso la cantante e si sono poi congratulati con lei per la notizia del matrimonio con l’ex di Silvio Berlusconi. L’indiscrezione sulle imminenti nozze è circolata ieri, come riportava 7 Corriere: “A due anni dalle foto che ritraevano il loro bacio su uno yacht e che confermavano che stanno insieme, Paola Turci e Francesca Pascale, ex fidanzata di Silvio Berlusconi, hanno deciso di sposarsi. Il matrimonio si terrà sabato 2 luglio in Toscana e sarà officiato al Comune di Montalcino, seguito da una cena al castello di Velona.“

La storia tra le due è nata dopo che Francesca Pascale e Silvio Berlusconi si sono separati. Paola Turci e l’ex del premier erano state immortalate due anni fa mentre si baciavano. Da lì la loro relazione è cresciuta sempre di più fino a decidere di convolare a nozze.

