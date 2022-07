La modella brasiliana è stata paparazzata mentre bacia in modo appassionato Dana Saber e affianco a loro si scorge anche Soleil Sorge.

I paparazzi di Whopsee, hanno immortalato Dayane Mello mentre era intenta a fare una passeggiata con Soleil Sorge e Dana Saber. Proprio in quel momento la modella brasiliana ha baciato in modo appassionato la sua amica, anche se non si capisce ancora se lo abbia fatto per provocazione o per un flirt in corso.

Dayane Mello ha un flirt con Dana Saber?

Dayane Mello

Dayane Mello è di nuovo al centro del gossip, prima gli è stato attribuito un flirt Carlo Motta, poi con Boro Boro. La modella brasiliana però, è stata paparazzata dai fotografi mentre bacia appassionatamente Dana Saber.

Come riporta Whopsee: “Quando sono insieme, le “Mellos” – come i loro fan amano chiamarle – sono sempre in grado di stupire. Sì, avete capito bene, stiamo parlando di Soleil Sorge e Dayane Mello! Amiche da tempo e inseparabili quando possono, eccole mentre trascorrono una giornata a Milano. Con l’amica Dana Saber (la quale ha contribuito insieme a Dayane a rendere infuocate le strade della città), le due ragazze hanno deciso di passare da Aldo Coppola per una piega al volo prima di pranzare da il Salumaio di Monte Napoleone. In serata, le ex gieffine sono intervenute a Radio Deejay in diretta dalla Terrazza Martini, volando subito in tendenza sui social.“

Ecco il video

Insomma, dal video sembra proprio che la Mello si sia lanciata in uno strepitoso bacio saffico che sia una provocazione per i giornalisti o un vero e proprio flirt?

