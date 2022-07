La mamma di Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici, ricorda e racconta il giorno in cui il figlio gli ha svelato di avere una cotta per un altro ragazzo.

In collegamento Instagram con Vanity Fair, la mamma di Tommaso Stanzani, Barbara Calzolari racconta tutti i dettagli del coming out del figlio. La donna racconta come il ballerino ha cercato di dirglielo, in che occasione e cosa è successo dopo.

Le dichiarazioni della mamma di Tommaso Stanzani

Come riporta Blogtivvu, la mamma di Tommaso Stanzani racconta: “Mi ricordo benissimo il giorno che è successo. Sei tornato a casa dalla Coppa di Germania che eri perso, proprio si capiva. Avevi una cotta pazzesca per qualcuno e io da brava mamma curiosa volevo sapere chi era la fortunata. – riportano i colleghi di Biccy – Qui ho iniziato ad elencarti un po’ tutti i nomi delle ragazze.

Prima quelle italiane, poi quelle della nazionale spagnola, brasiliana, un po’ tutte. Tu non facevi il nome e allora in modo molto naturale io ti ho chiesto ‘ma è un ragazzo vero?’. E tu sei rimasto fermo, sei diventato rosso e poi, dopo che l’hai detto ti sei rilassato. “

E ancora: “Sono sincera, dei grossi dubbi non ne abbiamo mai avuti. Fin da piccolo avevo capito. Quando spacchettavamo i regali tu prendevi la coccarda e te la mettevi in testa dicendo ‘come sono bello’. Non avevamo dubbi, ma nemmeno dei grossi problemi.

Avevo solo una paura che tu non potessi avere la stessa adolescenza degli altri ragazzi che si innamorano di una ragazza. Loro possono andare al cinema, stare per mano in strada senza timori. Questa era la mia unica preoccupazione. Poi mi dispiaceva non avere dei nipoti, sognavo di diventare nonna. E sul momento purtroppo le regole italiane non lo permettono, o comunque non è così facile adottare o fare la maternità surrogata. Mi dispiace se mio figlio vorrà dei bambini e troverà questo difficoltà.“

Tommaso ha raccontato come ha vissuto il coming out dal suo punto di vista: “Non è che avevo paura o provassi vergogna. Semplicemente ero piccolo, avevo 14 anni ed era davvero la mia prima cotta. Sono contento della reazione di mia mamma, anche se mi disse che aveva paura per la società. Avendo avuto il supporto dei miei genitori non ho mai avuto problemi ad affrontare il mio orientamento. Se avessi incontrato un muro, per me sarebbe stato difficile essere me stesso.“

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG