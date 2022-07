La conduttrice svela dei dettagli del matrimonio e dell’amore con Gabriele Massarutto, di dove si sono sposati e di come hanno vissuto insieme.

In occasione di un’intervista a Estate in Diretta, Maria Giovanna Elmi parla del suo amore con Gabriele Massarutto. La conduttrice rivela che si sono sposati in alta montagna e quanti erano gli invitati. Poi la Elmi rivela la sua voglia di tornare a fare spettacolo in tv.

Le dichiarazioni di Maria Giovanna Elmi

Come riporta ilSussidiario, Maria Giovanna Elmi ricorda il matrimonio con Gabriele Massarutto: “Eravamo venti persone in tutto. Lui aveva avuto questa idea, lui ama la sua terra, io ho imparata ad amarla con il tempo. E’ stato un matrimonio bellissimo. Noi festeggiamo tutto, festeggiamo ogni anno”.

La conduttrice ha poi rivelato il suo desiderio di tornare in tv: “Io fino adesso ho fatto le prove generali, ho fatto davvero di tutto nell’arco della mia carriera. Io e Rosanna Vaudetti abbiamo la stessa età e abbiamo avuto un’idea per un programma che non so se ce lo faranno fare. Anzi due: uno si intitola ‘C’era una volta’, l’altro si intitola ‘Non si preoccupi, ci pensiamo noi’. Vorrei tornare in tv, mi piacerebbe molto”.

Come riporta ilSussidiario, durante la chiacchierata a Estate in Diretta, Maria Giovanna Elmi ha ricordato una sua vecchia intervista a Sylvester Stallone: “Disse che una vita senza passione non è una vita ma un’esistenza e aveva ragione. Quando hai passione, è la cosa più bella che esista. Quando non puoi più fare certe cose, inizia la vecchiaia. Se invece senti la gioia e l’energia, sei pronta a fare tutto”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG