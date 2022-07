Novità per l’inizio del GF Vip: Signorini svela la possibile data della prima puntata a Sonia Bruganelli “non ci sta”…

Potrebbe esserci stato un annuncio a tutti gli effetti per quanto riguarda la data d’inizio della nuova edizione del GF Vip. Alfonso Signorini, conduttore del noto reality, ha svelato sui social quella che potrebbe essere la giornata d’esordio del programma. In risposta alle sue parole, ecco il commento non troppo contento di Sonia Bruganelli che sarà opinionista insieme a Orietta Berti.

GF Vip, Signorini svela la data d’inizio e la Bruganelli…

Fonte Foto: https://www.facebook.com/grandefratello/

Attraverso le sue stories su Instagram, Alfonso Signorini ha dato in anticipo rispetto alla programmazione Mediaset, la data d’inizio della prossima edizione del GF Vip. Il reality, tanto atteso dagli spettatori, potrebbe iniziare il 12 settembre. “Forse si parte il 12 settembre…..”, ha scritto il conduttore.

Pronta e quasi immediata, la replica di Sonia Bruganelli che con un post ha condiviso la news di Signorini con tanto di messaggio: “Sempre prima?!?!?!?!?”, il tutto seguito da una serie di emoticon decisamente poco contente e sorprese.

Non è dato sapere se la donna sia impossibilitata da altre situazioni lavorative o da vacanze programmate, certo è che il 12 di settembre appare, per lei, una data non congeniale. Vedremo se ci saranno conferme sull’esordio della nuova edizione del Grande Fratello Vip o se ci saranno cambiamenti.

Di seguito il post Instagram della Bruganelli:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG