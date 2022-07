La tanto apprezzata artista Levante ha curiosamente svelato sui social un incontro particolare avuto con una ragazza…

L’abbiamo vista anche di recente esibirsi sul palco di Love MI, il concerto organizzato da Fedez e J-Ax. Adesso, Levante torna anche sui social con le sue confessioni ai fan. La donna, infatti, è solita organizzare qualche chiacchierata con i suoi seguaci e raccontare le cose che le capitano durante le giornate. In questo caso, l’incontro è stato molto speciale…

Levante e quella ragazza misteriosa…

Levante

“Eccomi da voi. Volevo dirvi che poco fa mia eterosessualità ha vacillato”, esordisce così Levante nelle sue stories Instagram con tanto di sottotitolo: “Sfogo del giorno. Ho incontrato una ragazza stupenda”.

Il racconto della cantante prosegue poi: “C’era questa ragazza bellissima con delle gambe strepitose e io sono rimasta così (a bocca aperta, nrd)”. “Sincera, poi ho proprio pensato che fosse stupenda… Questo per dire, e non sto scherzando, che non mi pongo dei limiti nella vita, perché che ne so… Però sono rimasta piacevolmente colpita e poi ho pensato che il mio tipo di donna sarebbe molto semplice, molto diversa da me, senza tatuaggi, con uno stile molto easy, come quelle che mi stavano sul ca**o al liceo ma che adesso apprezzo”.

La descrizione della donna è proseguita nei dettagli: “Aveva le ballerine, i capelli ‘perché io valgo’ color oro e le gambe abbronzate di chi è già stato al mare. In barca”.

Nel commento alle sue stories, Levante ha anche precisato: “Sono etero, ma nella vita mai dire mai”.

Ricordiamo che l’artista è felicemente innamorata del compagno Pietro Palumbo col quale ha dato alla luce da poco la piccola Alma Futura.

Di seguito un recente post Instagram della donna con la sua bimba che le provoca gioia, amore ma anche grande vulnerabilità come da lei stessa ammesso:

