Non solo note positive durante il concerto di Fedez e J-Ax Love MI. La Questura ha comunicato ben 190 malori e non solo.

Alla fine è stato un successo. Parliamo del concerto di Fedez e J-Ax, il ‘Love MI’ andato in scena la scorsa notte a Milano, in piazza Duomo. Tanti artisti e soprattutto la reunion con i due pezzi grossi dell’evento. Eppure, non ci sono solo note dolci dopo le sei ore di musica. Infatti, la Questura ha reso noto alcuni dati relativi a persone che si sono sentite male e non solo.

Concerto Fedez e J-Ax: 190 malori e 2 denunce

Fedez

Come reso noto da La Stampa, per il concerto ‘Love MI’, che ha siglato la pace tra Fedez e J-Ax, in piazza Duomo a Milano si sono presentate circa 20mila persone che per oltre 6 ore si sono divertite tra canti e balli. Sebbene il tempo abbia destato qualche preoccupazione con la pioggia che ha investito il capoluogo lombardo per diversi momenti della giornata, alla fine, a farla da padrone è stato il caldo.

Proprio le alte temperature e la foga del momento avrebbero causato una serie di malori. Da quanto fatto sapere dalla Questura, infatti, sono stati registrati ben 190 casi scaturiti appunto dal caldo. Quattro di questi individui sarebbero pure stati portati in ospedale. Per fortuna, però, nessuna grave conseguenza.

Inolre, va aggiunto che che la Polizia di Stato, impegnata a mantenere la sicurezza all’evento, ha controllato più di 200 persone, accompagnandone sei nei propri locali. Due di queste ora sarebbero ora indagata a seguito di una denuncia. Precisamente una persona per atti osceni in presenza di minori e l’altra per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Di seguito l’ultimo post Instagram di Fedez e J-Ax per ringraziare tutti per la partecipazione:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG