Reunion fuori dagli da Uomini e Donne per Ida Platano e Gemma Galgani che hanno ricevuto un duro commento da parte di Tina Cipollari.

Ida Platano e Gemma Galgani, volti noti del pomeriggio di Canale 5 per la loro partecipazione al trono over di Uomini e Donne, stanno trascorrendo alcuni giorni insieme e sui social si sono mostrate molto felici e hanno mandato un messaggio ai tanti ammiratori. Curiosamente non è mancato anche un commento di Tina Cipollari che, anche fuori dagli studi del programma, ha punzecchiato le due…

Tina Cipollari, il commento a Ida e Gemma

Le due Dame del Trono Over di Uomini e Donne Ida Platano e Gemma Galgani, come detto, stanno trascorrendo alcuni giorni di relax insieme e hanno voluto condividere la reunion fuori dallo studio di Uomini e Donne con i fan. Le due hanno deciso di pubblicare un breve filmato mentre, sorridenti e abbracciate, hanno appunto salutato i seguaci.

“Vi salutiamo, stiamo insieme, passiamo dei giorni insieme”, hanno detto Ida e Gemma nelle loro stories poi riprese in un filmato pubblicato dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. A far parlare, però, i commenti ricevuti al post. Tra questi, infatti, ecco spuntare quello di Tina.

“Fate bene a farvi compagnia visti i risultati”, le sue parole con tanto di tante emoticon di risata che fanno riferimento alla “sfortuna” delle due nel trovare un compagno. Insomma, oltre alle polemiche e alle battaglie verbali in studio, l’opinionista di Maria De Filippi non ha dato tregua alle due dame, neppure sui social.

Il commento della Cipollari, tra l’altro, ha visto l’approvazione di tantissime persone catturando migliaia di like nel giro di una sola giornata. La speranza è che queste sue parole non abbiano fatto cambiare umore alle due donne…

Di seguito il post della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover:

