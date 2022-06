Legati lo sono sicuramente, ma veramente in che rapporti sono? Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi fanno parlare dopo l’ultima apparizione insieme a Forte dei Marmi. Dalle ultime foto di Chi, con tanto di approfondimento su di loro, si è cercato di comprendere meglio che tipo di legame possa esserci. I due, si legge, sono come una famiglia. Scopriamone di più…

Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia sono tornati a farsi vedere insieme. Sì, perché non è certo una novità che i due si frequentino. Un anno fa le voci di una possibile relazione tra i due erano stati prontamente smentiti dalla soubrette pugliese.

Adesso, dopo le immagini pubblicate da Chi, in tanti tornano a domandarsi che tipo di rapporto possa esserci tra i due. L’ex Velina e il noto imprenditore sono stati visti passeggiare nel centro di Forte dei Marmi. A quanto pare tra loro esiste un rapporto di grande amicizia. “Maddalena è a tutti gli effetti un componente acquisito della famiglia Berlusconi – si legge su Chi – È la migliore amica di Matilde, la moglie di Davide (figlio di Paolo) e ha una frequentazione costante con tutta la tribù dell’editore”.

Da quanto si apprende, poi, la donna ha inoltre un ottimo rapporto con Luna e Alessia, le figlie di Berlusconi. Il 72enne e tutto il suo clan sono adorati anche da Jamie, la figlia che la Corvaglia ha avuto dall’ex marito Stef Burns, e da Isabella e Tony, rispettivamente madre e fratello della conduttrice.

Insomma i due “sono una famiglia”, ma non una coppia. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori novità…

Di seguito il post Instagram di Chi con la copertina dell’ultimo numero e l’anticipazione della notizia:

