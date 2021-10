Il fratello del Cavaliere paparazzato ogni fine settimana in compagnia della showgirl, ma lei nega la relazione.

Sono già diverse volte che l’ex velina Maddalena Corvaglia smentisce i rumors che la vorrebbero coinvolta in una relazione con il fratello del Cavaliere, Paolo Berlusconi. A sua difesa, diceva che tra loro vi era solo una forte amicizia e che sarebbe stata per prima a dire ai suoi fans quando si sarebbe finalmente innamorata di qualcuno. Però i torni non tornano, vi raccontiamo perché.

La rivista settimanale Oggi ha reso pubbliche delle immagini che non lasciano spazio a teorie diverse da quella che già sappiamo: infatti Paolo Berlusconi, che tra l’altro ha sempre apprezzato le donne più giovani e che appartenevano al mondo dello spettacolo, è stato paparazzato ogni venerdì sera recarsi con la propria macchina sotto la casa della showgirl. Alcune volte, passava a prenderla per portarla a cena fuori, altre volte saliva a casa sua, da solo, per andare a trovarla e passare lì la notte. Ci sembra un comportamento un po’ ambiguo, per due persone che dicono di essere solo amiche. Se l’amore è sbocciato, perché non dichiararlo apertamente? Di cosa hanno paura? Voi cosa dite, vi piacerebbe vederli ufficializzare come coppia?