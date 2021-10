La duchessa di Cambridge si conferma come regina del buongusto ad ogni evento dove partecipa.

La consorte del principe William, la duchessa di Cambridge Kate Middleton, è sempre stata amata da tutti, sia dalla famiglia reale sia dal pubblico, per il suo immancabile e impeccabile bon ton e gusto nel vestire. Ne abbiamo avuto ulteriore conferma grazie agli ultimi due eventi dove l’abbiamo vista partecipare, sempre con un sorriso smagliante: la sera per la prima del nuovo film della fortunata serie 007, e la mattina successiva per il viaggio in Irlanda con il principe William.

Parliamo chiaramente dei suoi outfit: per l’anteprima del film No Time To Die di 007, la vediamo esibire uno splendido e scintillante abito, lungo e dorato, con il quale sembra una divinità. Poi, un elegante chignon che risalta i suoi lineamenti eleganti. La sua bellezza è tale da oscurare persino il principe consorte.

Il giorno dopo, in occasione della visita a un campus irlandese, la trasformazione è totale: da dea si trasforma in una giovane donna di successo, indossando un moderno e frizzante tailleur viola, abbinato a scarpe col tacco e clutch abbinata. Nella visita successiva ancora, la vediamo persino in tuta intenta a giocare a calcio! Che dice, le capacità di adattarsi a qualsiasi evento di questa donna sono invidiabili. Anche voi l’amate come noi? Intanto vi lasciamo guardare le foto:

L’anteprima di 007

La visita in Irlanda

La partita a calcio