Molti fan di Gemma Galgani temono che le stia succedendo qualcosa: inoltre, non è più protagonista del trono over. I timori sui social.

Molti fan di Gemma Galgani si stanno preoccupando per la loro beniamina. La dama torinese “sembra intontita” secondo alcuni commenti in rete e, inoltre, ciò che fa preoccupare è che la donna non è più al centro del trono over. Alcuni ipotizzano problemi di salute.

Gemma Galgani ha problemi di salute?

La dama torinese è sempre meno protagonista del trono over di Uomini e Donne e questo dettaglio ha fatto insospettire i fan, che la vedono “intontita” e sempre più isolata dalla conversazione che avviene in studio. Un commento su Twitter:

No io non la vedo proprio bene, sembra come intontita #uominiedonne — Funafracet (@iPhaele) April 27, 2022

Anche Tina Cipollari non le dà le attenzioni di un tempo e sono altri i volti che stanno prendendo il posto di Gemma. Vari utenti in rete hanno ipotizzato che questa specie di “isolamento” sia stato impostato dal programma, in base a dei presunti problemi di salute.

fonte foto: https://www.facebook.com/uominiedonne/

Una nuova conoscenza per la dama torinese

In studio, però, arriva un uomo che vuole conoscere Gemma. Si tratta di Giacomo che ha espresso il suo interesse verso la donna.

Appena entrato in studio, però, l’uomo è stato subito sottoposto alle domande ironiche e pungenti della Cipollari su questioni intime come suo solito fare.

