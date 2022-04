In una intervista al Corriere della Sera, Roberto Vecchioni confessa il tradimento della sua prima moglie, che scoprì a Firenze.

Roberto Vecchioni si confessa, in una recente intervista al Corriere della Sera, durante la quale parla del suo primo matrimonio. Il cantautore, infatti, ricorda un doloroso episodio di quella unione che, poi, finì a causa di un tradimento da parte di lei.

Roberto Vecchioni parla del tradimento della prima moglie

Al Corriere della Sera, Roberto Vecchioni parla della sua prima moglie e di quando scoprì il tradimento di quest’ultima quando erano a Firenze.

Ecco le sue parole: “Ero sulle colline intorno a Scandicci con la mia prima moglie, quando ho scoperto il suo tradimento“. Ma ammette che, seppur sia successo lì, non ha nulla contro la meravigliosa città: “Firenze non ha colpe., è simbolo dell’umanità, perché da lì inizia l’Italia e mi ispira solo pensieri positivi“.

ROBERTO VECCHIONI

L’omosessualità della figlia

Il cantautore 78enne, inoltre, ricorda quando sua figlia andò da lui e gli disse di dovergli dire una cosa molto importante, che lo spaventò un po’: “Papà ti devo dire una cosa”. Le chiesi: ‘Che c’è? Sei drogata? Ti sei innamorata di un assassino? No? Allora vaf…“.

Sottolinea anche il fatto di aver sempre saputo dell’orientamento sessuale della figlia, ma che non era mai stata una cosa importante per lui: “L’ho sempre saputo e non ci ho mai badato. Trent’anni fa, sono stato un anticipatore. Credo che l’amore sia universale. Ho accompagnato Francesca tre volte ad Amsterdam per la fecondazione assistita; alla fine sono arrivate due gemelline che oggi hanno 9 anni“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG