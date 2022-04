Una curiosa rivelazione da parte di Veronica Cozzani, madre di Belen Rodriguez, Cecilia e Jeremias che non farà mai un reality tv.

Da una parte la figlia più nota, Belen Rodriguez, ma anche Cecilia e Jeremias. Dall’altra suo marito Gustavo e lei, Veronica Cozzani, madre e punto di riferimento della famiglia argentina. La donna, spesso in disparte dal mondo dello spettacolo rispetto a tutti gli altri “Rodriguez”, ha da poco rivelato che non prenderà mai parte ad un reality tv come L’Isola dei Famosi o il Grande Fratello per un motivo davvero singolare.

La madre di Belen Rodriguez e il ‘no” ai reality tv

Belen Rodriguez

Intervenendo a Isola Party, la madre di Belen Rodriguez, Veronica Cozzani, ha raccontato: “Io non farò un reality per via dell’argomento bagno. Questo mi trattiene. Non andrò mai a L’Isola dei Famosi e nemmeno al Grande Fratello per il problema del bagno”.

E ancora spiegando: “Ci sono le telecamere. Non avere un bagno per me non posso sopportarlo. No, mai nella mia vita potrei farlo. Mai proprio, sono l’unica in famiglia che non farà reality”. Sulla possibile compagnia dei una delle figlie, magari con Cecilia: “No, nemmeno in coppia con lei andrei. Per me il bagno è un rituale. Non fa. Non scherziamo, non potrei condividere il bagno o fare le mie cose in spiaggia in una buca mai. Non fa par me, io posso soltanto cucinare”.

E infine la conferma ulteriore sul fatto che questo blocco non le permetterà di partecipare ai reality: “Non mi vedranno in questi programmi. Ma poi nessuno mi conosce dove vado? Scherzi a parte non mi vedo per nulla in questo genere di programmi, sono anche troppo buona per farli”.

Di seguito una vecchia foto di Veronica Cozzani pubblicata dalla donna sul suo profilo Instagram la scorsa estate:

