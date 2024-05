Non solo tv, passerelle e servizi fotografici: Belen Rodriguez si è fatta vedere in versione casalinga e ha commentato le sue “abilità”.

Sempre sulla bocca di tutti per le notizie in tema gossip, questa volta Belen Rodriguez ha fatto parlare per altre questioni. Sebbene tutti siano abituati a vederla sempre perfettamente in tiro tra ospitate in tv, sfilate e shooting fotografici, ecco la bella argentina essersi mostrata in una veste inedita, quella della donna di casa. Sui social, gli scatti curiosi pubblicati dalla donna…

Belen in versione casalinga: le foto

Belen Rodriguez

La splendida Belen, come detto, ha deciso di farsi vedere sotto vesti differenti rispetto al solito, ovvero quelle di casalinga. La donna ha condiviso su Instagram alcune stories nelle quali era impegnata a pulire casa e lavare i piatti e la cucina. A scherzare sulla questione è stata lei stessa: “Non si dica che non sono una donna di casa!”, ha scritto accompagnando le foto.

Successivamente, dopo un piccolo filmato, l’argentina ha aggiunto ulteriori immagini e una simpatica didascalia per i fan: “Lasciatemi messaggi se avete bisogno di pulizie”. Indubbiamente una scenetta molto simpatica che probabilmente la donna ha deciso di far vedere ai seguaci per mostrare come anche lei si dedichi, esattamente come gli altri, a determinate questioni di domestiche.

Di seguito anche un post Instagram di una pagina di fan dell’argentina con una delle foto condivise dalla donna nelle sue stories:

La rivelazione sulla rottura con Elio Lorenzoni

Detto della abilità da casalinga mostrate dalla Rodriguez, la showgirl alcuni giorni fa era tornata a raccontare questioni di “cuore” e per la precisione di quelle che erano state le ragioni della fine della sua storia con Elio Lorenzoni. Ospite a Radio Deejay con Cattelan, Belen aveva spiegato, senza mezzi termini, che i rapporti tra l’uomo e sua madre erano diventati tesi: “Quindi quando mi ha dato ragione e ha iniziato a litigare lei con lui, ho capito che lo dovevo mandare a casa”, le sue parole.