Ha incantato tutti con il suo ultimo look, Giorgia Soleri. Tantissimi utenti hanno perso la testa per le sue curve e l’outfit zebrato.

Viaggio ad Ibizia per Giorgia Soleri che è partita in compagnia della sua cara amica Federica Fabrizio e ha condiviso alcuni scatti inediti sui social. Le foto hanno subito fatto il boom di like e commenti e il motivo riguarda il look scelto, molto provocante e zebrato che ha generato tante reazioni da parte dei suoi seguaci, letteralmente andati in estasi.

Giorgia Soleri, il look mozzafiato: le reazioni

Giorgia Soleri

Come detto, la Soleri è partita per Ibiza con la sua cara amica e ha pubblicato una serie di nuove foto sul proprio profilo Instagram. In questi scatti, eccola indossare un reggiseno zebrato, un blazer nero e dei jeans slavati con dei ricami che formano un cuore. Ad accompagnare le immagini, una semplice didascalia che recita: “Ibiza, giorno uno”.

Le reazioni alle sue foto sono state immediate, anche per merito dell’outfit scelto che ha messo in risalto le forme dell’influencer e attivista. Molti utenti hanno fatto i complimenti e qualcuno si è pure spinto oltre, con grande ironia: “Sposami”, “Troppo bella per essere vera”, “Ti vorrei come fidanzata”, hanno scritto alcuni utenti.

Insomma, la bella Giorgia ha fatto il boom con il suo ultimo contenuto condiviso che è stato diverso dagli ultimi dove, va detto, aveva sottolineato alcune problematiche, probabilmente di salute, che l’avevano condizionata nell’ultimo periodo. La speranza è che questo viaggio in Spagna possa essere sereno e senza spiacevoli imprevisti.

Di seguito anche il post Instagram dell’influencer con le varie foto e i commenti:

Il cambio di bio social

L’attivista era stata protagonista qualche giorno fa sui social con una scelta drastica apportata al suo profilo Instagram. La Soleri, infatti, aveva deciso di cambiare la bio che la rappresenta sulla piattaforma. “Essere una malata cronica e mamma di una cagnolina e di tre gatti è tutto ciò che devi sapere sulla mia personalità”, aveva scritto. E ancora: “Ho cambiato bio e, per la prima volta, mi sento 100% rappresentata“.