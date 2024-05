La decisione di Giorgia Soleri dopo aver consultato anche i fan. L’influencer e attivista ha fatto una scelta drastica.

Nelle scorse ore, Giorgia Soleri aveva manifestato una generale condizione di malessere dovuta a varie situazioni. Non è stato chiaro cosa abbia portato l’influencer e attivista a stare male ma quello che è certo è che quella situazione l’abbia portata, adesso, a compiere una drastica scelta che si è manifestata sui social dove non solo ha cambiato la sua bio ma si è detto “rappresentata al 100%”.

Giorgia Soleri cambia la bio social

Giorgia Soleri

La Soleri ha pubblicato diverse storie sul proprio profilo Instagram per chiedere aiuto ai suoi seguaci. Il motivo? Alla ragazza serviva un consiglio in merito alla foto profilo che meglio si abbinava alla sua nuova bio.

L’attivista, infatti, ha scelto di modificare la propria descrizione sul noto social scrivendo: “Essere una malata cronica e mamma di una cagnolina e di tre gatti è tutto ciò che devi sapere sulla mia personalità”. Una scelta drastica che la diretta interessata ha poi commentato in una storia: “Ho cambiato bio e, per la prima volta, mi sento 100% rappresentata“.

La foto profilo: la scelta

Successivamente alla messa in atto di questa decisione drastica sulla sua bio, l’influencer si è rivolta appunto ai suoi seguaci chiedendo aiuto per quanto riguarda la foto profilo da utilizzare. A tal proposito ha postato un sondaggio per farli votare e scegliere quale immagini utilizzare per il suo account Instagram. Alla fine, ha vinto la proposta numero due: un primo piano della ragazza con i capelli sciolti. L’attivista ha quindi ringraziato dando vita ad una “New era”. E dicendo anche: “Grazie per avere votato, ci vediamo al prossimo sondaggio. Baci stellari”.

