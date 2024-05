Novità private su Chiara Ferragni e quella che potrebbe essere un’amicizia al capolinea. Arriva la segnalazione sull’influencer.

Una particolare segnalazione su Chiara Ferragni e un’amicizia che sembra essere giunta al suo definitivo capolinea è arrivata in queste ore. L’influencer sarebbe in rotta con Donatella Versace, molto legata a Fedez e con cui anche di recente si è mostrata in occasione del suo compleanno. Pare che il rapporto tra la stilista e l’imprenditrice digitale sia ormai terminato…

Chiara Ferragni, amicizia finita con Donatella Versace

Chiara Ferragni

In queste ore, sui social, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha mostrato una particolare segnalazione che le è arrivata da una sua seguace. Protagoniste di quanto scritto la Ferragni e, appunto, Donatella Versace tra cui il rapporto sembra essersi rovinato, probabilmente a seguito delle note vicende sentimentali tra l’imprenditrice e Fedez.

“Lavoro nell’entourage di Donatelle Versace, ti posso solo dire che si vocifera che lei non ha più il rapporto di prima con Chiara. E Donatella vuole molto bene a Fedez, quindi ha preso questa decisione. Donatella è una donna intelligente e buona d’animo”, si legge nelle segnalazione. L’esperta, dal canto suo, ha commentato: “Sì, avevamo immaginato”.

Gli auguri di Fedez alla stilista

In contrapposizione con la segnalazione arrivata nei confronti di Chiara e Donatella, nelle scorse ore il rapper aveva fatto gli auguri proprio alla stilista sottolineando il grande rapporto con lei che, a quanto pare, gli è stata tanto vicina nei momenti peggiori: “Sempre al tuo fianco, così come tu lo sei stata con me”, alcune delle parole di Fedez.

Insomma, la Versace sembra essere rimasta accanto al ragazzo scegliendo di prendere le parti del rapper e, a questo punto, di mettere da parte ogni rapporto con la Ferragni. Staremo a vedere se questa indiscrezione verrà confermata o se ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla vicenda da parte dei diretti interessati.

Di seguito anche un recente post Instagram del rapper con la Versace: