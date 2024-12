Donatella Versace: scopriamo cosa c’è da sapere sulla stilista icona dell’alta moda e imprenditrice, tra eccessi e successi!

Stilista italiana, imprenditrice e direttrice artistica della casa di moda Versace, una delle più iconiche del mondo. Stiamo parlando di Donatella Versace, figura di punta del mondo fashion, che grazie al suo stile audace da influenzato l’intero marchio di famiglia. Ma qual è la sua storia? Scopriamo tutto sulla sua carriera e sulla vita privata.

Donatella Versace, chi è: biografia e carriera

Donatella Versace nasce a Reggio Calabria il 2 maggio 1955 sotto il segno zodiacale del Toro, ed entra nel mondo dell’élite dell’alta moda lavorando al fianco del suo adorato fratello, Gianni Versace.

Ben presto Gianni le affida la linea Versace Versus e, a seguito della scomparsa del famoso stilista (avvenuta nel 1998 per mano di un tossicodipendente che gli avrebbe sparato all’ingresso della sua abitazione a Miami), Donatella prende in mano le redini della società, diventando una delle stiliste più apprezzate e richieste del mondo.

Ultima di quattro fratelli (Santo, Gianni e Tina, morta da bambina), Donatella consegue la laurea in lingue all’Università di Firenze, ed inizia a occuparsi di moda a partire dagli anni Ottanta, trasferendosi a Milano.

La carriera di Donatella Versace comincia grazie al fratello e alle sue idee chiare. Pensate che da bambini Donatella era praticamente costretta a fare da modella a Gianni, ma anche quello di fare la spia per avvertirlo del ritorno dei genitori a casa, così che Gianni avesse il tempo per non farsi scoprire intento a disegnare vestiti da donna.

Donatella inizialmente è la responsabile delle comunicazioni, delle pubbliche relazioni, del brand e dell’immagine. Si occuperà poi di Versus Versace, che sarà un successo e dimostrerà ancora una volta la sua grande grinta e caparbietà.

Dopo la morte del fratello l’azienda passerà interamente in mano sua, e continuerà negli anni a dettare i canoni della moda in tutto il mondo. Nel 2018 arriva l’annuncio di un accordo per la vendita dell’azienda, di proprietà all’80% della famiglia e al 20% del fondo di investimenti Blackstone. L’acquirente si chiama Michael Kors, lo stesso Michael che pochi anni fa aveva comprato Jimmy Choo. Donatella e Allegra, tuttavia, non usciranno dalla società, mantenendo entrambe una quota.

Ad oggi Donatella ha il ruolo di capo progettista e direttore artistico della linea di moda e assieme al fratello Santo e alla figlia Allegra possiede azioni Versace per circa 200 milioni di euro.

La vita privata

In merito alla sua vita privata, Donatella Versace è stata sposata con il modello Paul Beck, da cui ha avuto due figli: Allegra, nata nel 1986, e Daniel, nato nel 1990.

Aveva una sorella, Tina, morta da bambina in seguito ad una infezione da tetano a soli 10 anni. Nel 1997, l’omicidio di suo fratello Gianni Versace lascia un segno indelebile nel cuore della stilista, che ha sempre considerato il fratello maggiore come il proprio mentore.

“Quando mio fratello è stato ucciso, ho avuto gli occhi di tutto il mondo addosso e il 99% di loro ha pensato che non avrei provato. E forse ho pensato la stessa cosa, in un primo momento. Mio fratello era il re, e tutto il mio mondo mi era caduto addosso”, ha raccontato al The Guardian.

Nel 1998, un anno dopo la triste scomparsa, Donatella riuscirà a rialzarsi e presenterà la sua prima collezione per Versace.

Per diversi anni è stata vittima di una forte dipendenza da cocaina che ha influenzato notevolmente la sua vita privata e professionale. Donatella è riuscita ad uscirne grazie ad una terapia di disintossicazione in una clinica in Arizona.

Nel 2024 ha fatto scalpore il glow up di Donatella Versace e che ha portato ad un evidente cambiamento della sua immagine, al punto da essere considerata “irriconoscibile”.

La sua immagine è stata persino commentata dal tabloid inglese Daily Mail, che già in passato aveva definito la Versace “statua di cera umana e botox”. Dopo il nuovo look sfoggiato da Donatella, ha invece titolato: “Il più grande miglioramento della storia”.

Donatella Versace debuts new look at opening night of the Devil Wears Prada Musical. pic.twitter.com/DAJT48wHXg — Pop Crave (@PopCrave) December 3, 2024

Le curiosità su Donatella Versace

– È stato suo fratello Gianni a convincerla a tingersi i capelli biondo platino quando era solo una bambina, ispirato dal suo idolo dell’epoca Patty Pravo.

– Ha prestato degli orecchini preziosissimi all’attrice Liz Taylor, ma pare che lei… non glieli abbia mai restituiti!

– Uno dei suoi migliori amici era Prince, che ha organizzato un concerto privato in casa sua ospitando solo lei, Lenny Kravitz e Puff Daddy.

– Su Instagram racconta spesso i look da lei creati per alcune delle celebrità più famose dello star system, una su tutte la sua migliore amica: Naomi Campbell.

– Nel 2000 ha disegnato il famosissimo abito verde trasparente indossato da Jennifer Lopez ai Grammy Awards. Le foto della cantante con quell’abito furono talmente cercate sul web da indurre i creatori di Google a inserire per la prima volta il servizio di ricerca immagini sul famoso motore di ricerca.

– È legata con l’atleta paralimpica Giusy Versace, essendo cugina del padre.

– Nel 2016 Virginia Raffaele ha portato in scena l’imitazione di Donatella Versace a Sanremo. La risposta della stilista ha tuttavia dimostrato grande sportività: “Virginia, vieni a farmi da controfigura? Sono sempre piena di appuntamenti, potresti aiutarmi!”, ha scritto sui social con il suo profilo ufficiale.

– Nel 2002 una selezione dei suoi abiti più belli è stata esposta al Victoria and Albert Museum di Londra.

– Tra i suoi più cari amici compare anche Fedez: la loro amicizia è spesso immortalata dal rapper sui social.

– Dopo il successo nel mondo della moda, la stilista è diventata una icona anche sulla piattaforma social, dove conta più di tre milioni di followers. Pensate che W Magazine ha descritto il suo profilo come deliziosamente ostentato, parlando della sua pagina come se si trattasse di un’opera d’arte sulla sua persona.