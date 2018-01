Dagli amori travagliati, a un vestito di Versace che ha fatto scalpore: tutto questo e molto di più su Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez è nata in un grigio e malfamato quartiere del Bronx, ma la sua tenacia e l’amore per la danza l’hanno condotta fuori di casa a 18 anni, e ben presto si è distinta come eccezionale ballerina, attrice e cantante. Una showgirl a 360 gradi, che ha saputo conquistare il mondo intero: scopriamo cosa c’è da sapere su di lei e sulle sue travagliate love story.

Jennifer Lopez: tutte le curiosità sulla cantante

– Ai Grammy Awards del 2000 ha indossato un abito di Donatella Versace chiamato Jungle Dress, con un scollo a dir poco vertiginoso. I giorni successivi all’evento i creatori di Google notarono che erano state talmente tante le ricerche degli utenti a proposito di JLo con addosso quel vestito da decidere di creare Google Immagini.

– È stata per molti anni vegetariana e poi si è convertita allo stile di vita vegan. Oltre a non mangiare carne e derivati sta anche attenta che tutto ciò che compra non sia fatto con la pelle degli animali.

– Una delle parti del corpo più famose di Jennifer Lopez è sicuramente il suo lato B, che sembra che la cantante abbia assicurato per un milione di dollari. Proprio il suo vistoso lato B negli anni di studio le è valso il soprannome di “guitara”, chitarra, poi sostituito da JLo.

– Uno dei suoi segreti di bellezza per avere un incarnato compatto e senza macchie è una crema solare specifica che utilizza tutto l’anno. Inoltre la Lopez segue una dieta equilibrata, tanto sport e almeno 7-8 ore di sonno.

– A sei mesi dal suo parto ha partecipato a una gara di triathlon con Matthew McConaughey.

Jennifer Lopez: i figli, i mariti e la vita privata

È stata sposata tre volte: per un anno (dal 1997 al 1998) con il cameriere cubano Ojani Noa. Nel 2001 con il ballerino Cris Judd, con cui pure il matrimonio naufraga dopo un solo anno.

Nel 2004 si lega al cantante latino Marc Anthony, da cui ha due gemelli: Maximilian David e Emme Maribel, nati il 22 febbraio del 2008.

Anche con Anthony è arrivata la separazione, nel 2011, e il divorzio ufficiale nel 2014. Tra i fidanzamenti più conosciuti della Lopez ricordiamo anche quello con l’attore Ben Affleck e con il ballerino Casper Smart.

In un’intervista a Grazia la cantante ha rivelato di aver sempre temuto di restare single troppo a lungo: “Per sentirmi completa, credevo di avere bisogno dell’approvazione di un compagno, che doveva esser sempre presente. Quando avevo 20 anni ero concentrata sulla carriera e sui fidanzati. Poi sono arrivati i 30, a seguire i miei bambini, mio marito. Ora è il momento di stare bene con me stessa. E poi ci sono anche dei vantaggi.”