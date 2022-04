Jennifer Lopez e Ben Affleck si sposano. L’annuncio è speciale e suggellato da un anello costoso e dal profondo significato.

Finalmente ci siamo: Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno deciso di sposarsi e in queste ore hanno annunciato il loro fidanzamento. A distanza di circa venti anni dalla loro prima relazione, la coppia ha deciso di suggellare con le nozze il proprio legame. A destare notizia, è però anche l’anello mostrato con orgoglio dalla stessa JLo che oltre a costare tantissimo nasconde in sé un profondo significato.

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sposano: il costo dell’anello

In un video condiviso nella sua newsletter On the JLo, Jennifer Lopez ha mostrato con grande orgoglio l’anello di fidanzamento che le è stato donato da Ben Affleck. Si tratterebbe di un raro diamante verde da 8,5 carati che, a detta dell’esperto Mike Fried, Ceo di Diamond Pro, ha spiegato: “Un diamante verde di quelle dimensioni è incredibilmente raro e farebbe impallidire il valore del loro precedente anello di fidanzamento. Valuterei l’anello ben oltre i 5 milioni di dollari e potrebbe valere più di 10 milioni di dollari”, le sue parole a Page Six.

Per la bella JLo, ricevere un anello importante non è certo una novità. Infatti, in passato, precisamente nel novembre 2002, Ben Affleck aveva già regalato qualcosa di simile all’artista. All’epoca, però, l’anello era “solo” da 6,1 carati e del valore – si dice – di 1.2 milioni di dollari.

Il significato dell’anello

Ma dietro al regalo dell’anello si nasconderebbe anche un altro significato. Infatti, a far parlare è il colore verde della pietra che per JLo è un assoluto porta fortuna. In passato, proprio la cantante aveva dichiarato che in molti momenti nella sua vita erano successe cose incredibili quando indossava il verde. Una di queste era stata la “passerella” ai Grammy Awards 2000 quando aveva indossato il Jungle dress Versace.

Questo il post su Instagram relativo a quell’occasione:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG