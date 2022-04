Divertimento, sorrisi e mega party per il compleanno di Santiago. Il figlio di Stefano De Martino e Belen Rodriguez ha compiuto 9 anni. Mamma e papà gli hanno organizzato una festa a tema Fortnite, il gioco più amato del momento.

Il piccolo Santiago, figlio di Belén Rodriguez e Stefano De Martino, il 9 aprile ha compiuto 9 anni. I suoi genitori gli hanno organizzato una festa a tema Fortnite, con piattini, bicchieri e addobbi ispirati al popolare videogioco online. Una foto di Santiago:

In una storia su Instagram, la showgirl fa gli auguri al suo piccolino: “Auguri figlio mio”. Da sempre, la bella argentina mostra, sui social, le foto di suo figlio: è tanto orgogliosa del piccolo, al quale ha dato anche una sorellina, Luna Marì, nata dall’amore con Antonino Spinalbese.

Con i suoi amici, il bambino si è divertito a ricreare, nella realtà, il videogioco che tanto ama: infatti, il piccolo ha indossato un elmetto militare proprio come in Fortnite.

Alla festa, non erano, però, presenti Jeremias, fratello di Belen e il nonno Gustavo: i due, infatti, sono impegnati alle Honduras, visto che sono due dei naufraghi de L’Isola dei Famosi 2022.

