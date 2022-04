I due si sono scambiati un bacio colmo di passione sul red carpet de Le Fate Ignoranti – la serie, diretta da Ferzan Özpetek.

Un bacio appassionato quello che si sono scambiati Luca Argentero e la moglie Cristina Marino sul red carpet de Le Fate Ignoranti – La serie, che prende il nome dall’omonimo film di Ferzan Özpetek, che dirige anche la stessa serie presentata a Roma.

Luca Argentero e Cristina Marino: bacio passionale sul red carpet

A Roma, è stata presentata Le Fate Ignoranti – La serie, che – come il film dal quale ha preso in prestito il titolo – è diretta da Ferzan Özpetek. Sul red carpet, sono arrivati Luca Argentero e Cristina Marino che si sono scambiati un bacio passionale davanti agli obiettivi dei fotografi. Una foto della coppia all’evento:

Lui 43enne, lei attrice e imprenditrice 31enne, vivono una storia d’amore intensa e profonda, di cui l’attore parla con tanto orgoglio: “Io alcune cose non le ho mai raccontate nemmeno a mia madre, non per vivere meglio ma per fare stare lei più serena. Invece mia moglie sa tutto. Ci deve essere una persona, l’unica, che veramente conosce qualsiasi cosa di te, anche le peggiori qualora ci fossero”, ha rivelato Argentero a Vanity Fair.

Luca Argentero e Cristina Marino

Un rapporto basato su profonda fiducia

Come lo stesso attore ha sottolineato, il rapporto instaurato con la moglie è basato su “un grandissimo livello di fiducia reciproca. Posso parlare solo rispetto al presente, e il mio presente è fatto di grande trasparenza. Di grande fiducia e di quello di cui parlavo prima, ossia essere uno il porto sicuro dell’altra, sapere che lì non puoi più avere sorprese“.

E della sua piccola Nina Speranza, di due anni, dice: “Nina è tutta la mia vita. Esiste un prima e un dopo. Non è cambiato qualcosa, è cambiato tutto, sarebbe difficile rispondere in poche parole”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG