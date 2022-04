Grande attesa per la prossima puntata dell’Isola dei Famosi: momenti complicati per i naufraghi tra pioggia e invasione di granchi.

L’Isola dei Famosi torna protagonista in diretta tv ma c’è grande suspense per quella che sarà la prossima puntata viste le notizie che arrivano dall’Honduras. Tempesta di pioggia e una strana invasione di granchi stanno mettendo in seria difficoltà i naufraghi che sono davvero disperati. La conferma arriva anche dall’inviato Alvin che attraverso qualche storia e post su Instagram ha dato gli ultimi aggiornamenti prima del live della trasmissione.

Isola dei Famosi: pioggia incessante e invasione di granchi

La puntata prevista per queste ore non dovrebbe essere a rischio anche se le immagini che arrivano dall’Honduras non sono promettenti. Cielo grigio e pioggia incessante stanno caratterizzando la routine dell’Isola con i naufraghi che, addirittura, hanno messo da parte ogni litigio per farsi forza a vicenda.

Alvin, inviato del reality, ha pubblicato diversi filmati e immagini che fanno capire come la situazione sia davvero al limite. Le condizioni climatiche in Honduras hanno obbligato i concorrenti a costruire un riparo di fortuna dove hanno potuto proteggersi dalla pioggia battente. Ma non solo. La redazione ha chiesto a tutti i naufraghi di indossare giubbotti anti pioggia per proteggersi dalla tempesta e dal vento fortissimo per evitare ogni pericolo.

“Situazione meteorologica non bella oggi, piove, non smette”, il messaggio di Alvin via social. “Giornata impegnativa anche per i naufraghi, si prevedono giorni difficili. Vi tengo aggiornati, capiamo quali sono le condizioni meteorologiche”.

Come se non bastasse, sulla spiaggia ci sarebbe stata un’invasione di granchi che, sebbene possano essere utili per nutrirsi, sta dando ora diverse problematiche. Staremo dunque a vedere cosa accadrà all’Isola dei Famosi e se ci saranno conseguenze per lo show televisivo.

Le immagini dall’Honduras pubblicate su Instagram da Alvin:

